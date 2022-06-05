Özdağ’dan iktidara: Soygun düzeniniz yetmedi mi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine ait araştırma çiftliğinin TOKİ'ye verilmesini protesto etti. İktidara seslenen Özdağ, "Buralara inşaatlar dikip yarın onu mu yiyeceksiniz? Bu millete yaptığınız kötülük yetmedi mi? Soygun düzeniniz yetmedi mi? Batan geminin malları mantığıyla şimdi son bir vurgunu vurup gitmeye mi hazırlanıyorsunuz?" diye sordu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara İl Teşkilatı üyeleriyle birlikte Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine ait araştırma çiftliğinin TOKİ’ye verilmesini protesto etti.

“KAÇABİLECEĞİNİZİ Mİ ZANNEDİYORSUNUZ?”

Konuyla ilgili açıklama yapan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“Mağaza zincirleri bir aydan bu yana, altını çizerek söylüyorum çalışanlarına eğitim vermeye başladı. Durum bu kadar vahimken Türkiye'nin elindeki bütün kayakları Türk insanı için harcaması gerekirken, 10 milyon yabancıyı yurt içinde, 3 milyon Suriyeliyi Suriye içinde besleyen, sorumsuz, izansız saray rejimi şimdi de Türk hayvancılığın eğitim merkezini utanmadan inşaat alanı haline çeviriyor.

Bunlar verimli topraklar bunlar Türkiye'nin ve Türk insanın geleceğini kurtaracak topraklar. Buralara inşaatlar dikip yarın onu mu yiyeceksiniz? Bu millete yaptığınız kötülük yetmedi mi? Soygun düzeniniz yetmedi mi? Batan geminin malları mantığıyla şimdi son bir vurgunu vurup gitmeye mi hazırlanıyorsunuz? Kaçabileceğinizi mi zannediyorsunuz?

Türk halkında çaldığınız paraları size yedirir miyiz zannediyorsunuz? Dünyanın neresinde olursanız olun, sizi bulmaz mıyız zannediyorsunuz? Sizi mahkemelerin önüne getirmez miyiz zannediyorsunuz? Bu yaptığınız yanınıza kalacak mı zannediyorsunuz?

Türk insanının kanını sömürdünüz, emeğini sömürdünüz, malını çaldınız, vatandaşlığını satıyorsunuz. Ülkemize on milyonlarca insanı doldurdunuz. Bunların hepsinin hesabını sizden tek tek soracağız.”