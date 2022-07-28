Özgür Özel: Otoban gişelerini balyozlarla yıkacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın sıkça tekrarladığı ‘biz yaparız bunlar yıkar’ sözlerine tepki göstererek, “Açıklık getirelim. CHP iktidara geldiğinde, ne köprü ne tünel ne otoban ne yıkması yenilerini yapacağız. Elimizde balyozla neyi yıkacağız? O otobanların gişelerini yıkacağız.” dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında, iktidarın sıkça tekrarladığı ‘biz yaparız bunlar yıkar' sözlerine tepki gösterdi.

“BALYOZLA OTOBANLARDAKİ GİŞELERİ YIKACAĞIZ”

Özer şu ifadeleri kullandı: “Biz yaparız bunlar yıkar. Yıkacak bunlar orayı, burayı” bu konuya bir açıklık getirelim. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde, ne köprü, ne tünel ne otoban… Ne yıkması? Yenilerini yapacağız. Ama yıkacağımız doğru. Elimizde balyozla. Neyi yıkacağız? O otobanların gişelerini yıkacağız Allah izin verirse. Öyle para mı olur ya? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 30 Ekim 1973'te yapıldı. 8 lira 25 kuruş. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 3 Temmuz 1988'de yapıldı. 8 lira 25 kuruş. 1915 Çanakkale Köprüsü bu sene yapıldı. 200 lira. Osmangazi Köprüsü 184 lira.”

“YIKIMI TÖRENLE YAPACAĞIZ”

Özel, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaptırdığı 77 kilometrelik Çeşme otobanının geçiş ücretinin 7 lira 25 kuruş olduğunu belirterek, ”Özal'ın yapmış olduğu yol İzmir'den Çeşme'ye 77.7 kilometre. 72 kilometre, aynı gişelerden İstanbul'a doğru geliyoruz. Tayyip Erdoğan'ın dehasıyla yaptırdığı yap-işlet-torunlarına borç devret yolu. 72 kilometre 67 TL. Biri 7 lira, biri 70 lira. Özal'ın yaptığından aynı yolu 7 liraya gidiyorsun, Tayyip Bey'in 5'li çeteye yaptırıp, torunlara borç bıraktığından 67 lira veriyorsun. 10 kat fark var. Biz geldiğimizde devletin yaptığından kaça geçiyorsa önce ondan geçersin sonra düze çıktık mı… Almanya'da dışarıdan transit gecene var. Alman vatandaşına gişe mi var ya? Böyle bir gün ele alacağız balyozu. Tören yapacağız. Yıkım töreni. Bunlar diyor ya, ‘yaptıklarımızı yıkacaklar' Gişeleri yıkacağız. İnat olsun size” dedi.

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