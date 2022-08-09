Patrik Bartholomeos’tan itfaiyeye teşekkür ziyareti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangını söndüren İstanbul İtfaiyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Patrik Bartholomeos, "İtfaiye mensuplarına şükranlarımızı ifade etmek maksadıyla. Belki bazıları bu vazifeyi unutmuş olabilirler fakat biz unutmuyoruz. Şükranlarımızı her zaman ifade edeceğiz" dedi.

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Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos'ta çıkan yangın İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesi tarafından kısa sürede söndürülmüştü. Yangının ardından yapılan bazı açıklamalar tartışma yaratmıştı.

İTFAİYE DIŞINDA HERKESE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yangına müdahale edildi” şeklindeki açıklamasının ardından İstanbul Balıklı Rum Hastanesi de dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımında bulunarak yangını söndüren İstanbul İtfaiyesi dışındaki bütün kurumlara teşekkür etmişti.

PATRİK’TEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Tartışmaların odağında yangının ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos bugün Fatih'teki İstanbul İtfaiyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. İtfaiye bölge amirliğine gelen Patrik Bartholomeos, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak tarafından karşılandı.

“BAZILARI UNUTMUŞ OLABİLİR”

Kısa bir açıklama yapan Patrik Bartholomeos “Kaza esnasında arkadaşlarınız büyük gayretler sarf ettiniz. Zahmet ettiniz ve en önemlisi ihtiyarlarımızı kurtardınız. Sağlam bir yere götürdünüz. 1,5 saat gibi kısa bir zamanda yangını söndürdünüz. Bütün bunları takdir ediyoruz. Bunun için de bu sabah sizlere geldik. İtfaiye mensuplarına şükranlarımızı ifade etmek maksadıyla. Belki bazıları bu vazifeyi unutmuş olabilirler fakat biz unutmuyoruz. Şükranlarımızı her zaman ifade edeceğiz” dedi.

Bartholomeos sözlerine şöyle devam etti: “Hep beraber ihtiyarhane binamızın en kısa zamanda yenilenmesini, tekrar faaliyete geçmesini hep beraber göreceğiz inşallah. Duyduğuma göre okuduğuma göre 6 ay gibi çok kısa bir zamanda bitirilmiş olacak. Temennimiz budur. En kısa zamanda ihtiyarlarımız yuvalarına dönsünler.”

İBB İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak ise “Bize şükranlarını sunmuş olmaları bizim için de ayrıca farklı bir duygu yarattı. Bu anlamda ben sayın Bartholomeos'a ve ekip arkadaşlarına bizi buraya kadar gelip ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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