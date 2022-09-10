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Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.” ifadeleri kullanıldı. (AA)

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