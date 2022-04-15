Peynirin etiketini gören vatandaş: Fiyatlara selam çakıp geçiyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Eminönü'nde tezgahları dolaştı. Peynirin kilosunun 125 liradan başladığı bir tezgahta, Tekin'in yanına gelen bir vatandaş, "Fiyatlara selam çakıp geçiyoruz" dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Mısır Çarşısı’nda vatandaşlarla biraraya geldi. Tekin, burada peynir ve et fiyatlarına bakarak Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) eleştirdi.

“FİYATLARA SELAM ÇAKIYORUZ”

Bir vatandaş, Tekin’in yanına gelerek “Fiyatlara selam çakıp geçiyoruz. 2 bin 500 emekli maaşı, 40 lira domates, 30 lira salatalık, 10 tane biber 40 lira.” diye konuştu.

Çeçil Peyniri’nin üzerindeki 125 lira etiketi gösteren Tekin, “Bizim oralarda buna imansız peynir derler. Burada böyleyse markette 180 liradır. Zeytine baksana 50 lira, 60 lira. Allah millete kolaylık versin. Benim bir tek ricam var. Özellikle TÜİK, en ucuz pazar burası. Bir gelip baksın. Millet gelip 100 gram peynir alıyor” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ TEZGAH İZLEYİP GİDİYOR”

İktidar milletvekillerinin sokağa çıkmadığını söyleyen Tekin, “Çünkü nasıl sorunlarla karşılaşacaklarını iyi biliyorlar. Ben hem İstanbul’un eski il başkanıyım hem de 10 yıldır sokaktayım. Vatandaşların hali ortada. Fiyatlara bakamıyorun, kuyumcu dükkanı gibi. 200 liradan aşağı bir şey yok. Paramız pul olmuş. Vatandaş geliyor, tezgahı izliyor ve gidiyor” diye konuştu.

“EMEKLİ BU ÜRÜNLERİ ALMAK İSTESE MAAŞI BIRAKIR”

Bir başka tezgaha bakan Tekin, kavurma fiyatının 295 lira olduğunu öğrenince, “Bir emekli gelip ‘Pastırma, et, kavurma alayım’ dediği zaman emekli maaşının tamamını bırakıp gitmek zorunda kalır” dedi.

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