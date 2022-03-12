Pınar Gültekin cinayetinde ağabey-kardeş hakim önüne birlikte çıkacak

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetinde ağabeyi Cemal Metin Avcı’yla birlikte eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle düzenlenen iddianameyi yargılama yapan mahkemenin iade etmesine savcılığın yaptığı itirazı üst mahkeme haklı buldu. Üst mahkemenin kararının ardından şimdi Mertcan Avcı, ağabeyi ile birlikte tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir ‘Bu cinayet tek başına işlenmez’ diyerek yaptığı şikayetin ardından kardeş Mertcan Avcı hakkında da ‘birlikte tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan iddianame düzenlenmiş, ancak yargılamayı yapan Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi yeterli delil olmadığı ve Pınar'ın ölüm saatinin tespiti için iddianameyi iade etmişti.

ÜST MAHKEME SAVCILIĞI HAKLI BULDU: İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Savcılık ise iddianamenin tam olduğunu belirterek üst mahkemeye itiraz etmişti. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığı haklı buldu ve iddianameyi kabul etmesi için yargılamanın yapıldığı mahkemeye gönderdi. Avukat Epözdemir, mahkemenin iddianameyi kabul ettiğini açıkladı.

ÖLÜM ZAMANI TARTIŞMASI

Yargılamayı yapan Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianamenin iadesine ilişkin kararı açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğunu belirten Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, şunları söyledi;

*Mahkeme aşamasında Adli Tip kurumunun tanzim ettiği raporlar ile Pınar Gültekin’in canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürüldüğü, henüz hayattayken diri diri yakıldığı, bütün dokularının yanması nedeniyle ölüm zamanının tam olarak tespit edilemediği net bir şekilde mütalaa edilmişti.

*Dosyada 3 adli tıp kurumu raporuna ve yeni delillere göre ölüm nedeninin diri diri yakma, ölüm zamanının ise tespit edilemediği gerçeği karşısında, yeni delilin ne olduğu ve ölüm zamanının tespit edilmesi gerektiğine dair gerekçelerle iddianamenin iadesi açıkça hukuki garabet mahiyetinde idi.

“MAHKEMENİN TARAFSIZ OLMADIĞINA DAİR KANAAT HASIL OLDU”

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiğini belirten Epözdemir şunları dedi;

*Yargılamayı yapan Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin yargılamanın başından beri verdiği kararlar, ara kararları ve yaklaşımı nedeniyle tarafımızca mahkemenin tarafsızlığına halel gelmiş olması hasebiyle reddi hakim talep edilmişti.

*Bu taleplerimiz her seferinde gerekçesiz bir şekilde reddedilmiştir. Nihayetinde son olarak verilen ve üst mahkemece kaldırılan iddianamenin iadesi kararı da bu şüphelerimizi haklı çıkarmıştır.

*Müvekkiller de Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin tarafsız olmadığına dair yerleşik bir kanaat hasıl olmuştur. Bu mahkemeden adalet çıkmayacağı aşikardır.

*Bu mahkemeden adalet çıkmaz. Maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için hukuki mücadelemiz bundan sonra da sonuna kadar devam edecek.

İlginizi Çekebilir Pınar Gültekin cinayetinde mahkeme ve savcılık birbirine ters düştü

İlginizi Çekebilir Pınar Gültekin'in diri diri yakıldığı kanıtlandı! İşte Cemal Metin Avcı ve ailesi için istenen ceza