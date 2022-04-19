PKK’nın komuta merkezi vuruldu: Teröristlerin birbiriyle olan bağlantısı kesildi

Kuzey Irak’ın Türkiye sınırına 25 kilometre uzaklıkta bulunan Metina, Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit harekâtında Mehmetçik, alan hakimiyetini sağladı. PKK'lıların birbirleriyle olan iletişimi kesildi. 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uydudan belirlenen koordinatlarla Diyarbakır'dan dün akşam 2 kez havalanan 8 F-16 uçağı, 13 hedefi daha vurdu.

Kara piyade birliklerinin de harekât bölgesinde adım adım ilerleyerek teröristlere ait kaçış tünelleri, silah ve mühimmat depoları ile barınma alanlarını imha ettikleri bildirildi.

HUDUT BİRLİĞİNE SALDIRI HAZIRLIĞINA KARŞI BAŞLATILDI

Sayıları 150'yi bulan teröristlerin son bir ay içinde 5 ve 8'erli gruplar halinde Türkiye sınırına doğru hareket halinde olması üzerine istihbarat birimleri harekete geçti.

Teröristlerin Çukurca, Şemdinli, Derecik, Uludere sınır hattındaki bir hudut birliğine saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair teyitli bilgi üzerine Pençe Kilit Operasyonu için düğmeye basıldı.

KOMUTA MERKEZİ VURULDU

Stratejik hakim tepelere 11 parti halinde indirilen komandolar, Metina Vadisi içinde teröristlerin yaşam malzemesi ve patlayıcı istifledikleri, sınır birlikleri hakkında keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları Zendura, Derar, Stuna ve Hiror Kamplarını kullanılamaz hale getirdikleri öğrenildi.

HELİKOPTERLERLE VUR

Harekatın devam ettiği Avaşin-Basyan bölgesi içinde kalan PKK kampları da Atak helikopterleri tarafından yoğun ateş altına alındı.

Buna parelel olarak Zap Vadisinde tespit edilen bölgeler de komandolar tarafından çembere alınarak teröristlerin muhtemel kaçış noktaları tutuldu, ardından bölgeye gelen 4 taarruz helikopleri belirlenen noktaları vurdu.

26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son 48 saat içinde teröristlere yönelik 147 bombardıman yapıldığı kaydedildi. Şu ana kadar 26 terörist etkisiz hale getirilirken, dün yaralanan 4 askerimizden Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu