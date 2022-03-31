Polise sürpriz: Mesailer yeniden düzenleniyor

Polislerin mesai saatleri yeniden düzenleniyor. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 81 il emniyet müdürüne gönderdiği yazıyla, 12/24 çalışma sisteminden hızla vazgeçilmesi, bir ay içinde 8/24 ve 12/36 sistemine geçilmesinin planlaması talimatı verdi.

Yusuf DEMİR

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Polislerin yoğun çalışmaya ilişkin şikayetleri, özellikle 17 Mart’ta yayınlanan ve 3 olan tayin sayısını en az 6’ya çıkaran yeni bölge sistemi yönetmeliğiyle yoğunlaşmıştı.

Özellikle Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer tarafından sosyal medya üzerinden yapılan anketlerde yeni yönetmeliğe karşı yoğun eleştiriler ortaya çıktı.

Tepkiler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nden sürpriz bir adım geldi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş polislerin mesai saatleriyle ilgili yeni bir talimat yayınladı.

21 Şubat 2020 tarihli genelgeye dayandırılan talimatta şu ifadelere yer verildi:

Personelin moral ve motivasyonunun ,mesleki dayanışmasının, aidiyet duygusunun ve verimliliğinin arttırılması ile personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla, çalışma saatleri yönüyle, İl Emniyet Müdürlüklerindeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerde 8/24 ve 12/36 çalışma sistemine tamamen geçilmesi,

Diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için imkanlar dahilinde gerekli planlama ve düzenlemelerin yapılması hususunda birimlerimiz ilgide kayıtlı Bakanlık Genelgesi ile talimatlandırılmıştır.

Bununla birlikte, Teşkilatımızda görevli personelin mesai saatlerinin tespitine yönelik yapılan güncel çalışmalar sonucunda;

Personelimizin yüzde 29,41’inin 12/24, yüzde 15.48’inin 12/36, yüzde çok az bir kısmının ise 8/24 çalışma sistemine göre çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

12/24 çalışma sisteminin personel moral ve motivasyonu ile verimliliğini düşürdüğü, ayrıca personelimizin bu çalışma sisteminin personel moral ve motivasyonu ile verimliliğini düşürdüğü, ayrıca personelimizin bu çalışma sisteminde iş ve sosyal hayat dengesini sağlayamadığı müşahade edilmektedir.

Bu anlayışla çalışma saatleri ile ilgili olumsuzlukların giderilmesi açısından;

12/24 çalışma sisteminden kademeli olmakla birlikte hızlı bir şekilde vazgeçilmek suretiyle, grup çalışma sisteminin uygulandığı birimlerde 8/24 ve 12/36 olacak şekilde gerekli düzenlemelerin ve çalışma planlarının 1 ay içerisinde yapılarak ilinizdeki çalışma saatleri ile ilgili oluşan son durumun Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini,

Konunun hassasiyetle takip edilerek ivedilikle yerine getirilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.

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