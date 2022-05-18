PTT müdürlerinin makam araçları benzini lıkır lıkır içmiş

PTT yöneticilerine tahsis edilen makam araçlarının 2020 yılında 64 bin 516 litre, 2021 yılında ise yüzde 82 artışla 117 bin 742 litre akaryakıt kullandıkları ortaya çıktı.

Yavuz ALATAN

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TBMM'de KİT Komisyonu’nda PTT'nin hesapları ele alınırken makam araçları tartışıldı. PTT başmüdürleri; Şırnak (1973 litre), Şanlıurfa (2586 litre), Kilis (1106 litre), Amasya (1626 litre), Artvin (1411 litre), Van (1524 litre), Bitlis (1680 litre) harcama yaptı.

PTT yöneticilerine tahsis edilen makam araçlarının 2020 yılında 64 bin 516 litre, 2021 yılında ise yüzde 82 artışla 117 bin 742 litre akaryakıt kullandıkları ortaya çıktı.

Toplam 110 makam aracı 2021 yılı fiyatlarıyla 1 milyon lira tutarında akaryakıt kullandı. Makam araçlarının bu yıl da aynı miktarda akaryakıt kullanması durumunda gelen zamlar nedeniyle toplam akaryakıt bedeli 2.5 milyon lirayı geçecek.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel, özel amaçlı kullanımlarını önüne geçmek için makam araçlarına GPRS takılmasını istedi.

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