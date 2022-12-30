Rektör mahkeme kararına uymadı, üniversite tazminat ödeyecek

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi’nde görevinden alınan genel sekreter Tamer Ceylan iki kez mahkeme kararıyla görevine iade edilmesine rağmen Rektör Ahmet Kutluhan tarafından başka birimlere atandı. Mahkeme kararlarına uymayan üniversiteyi dava eden Ceylan, 25 bin lira tazminat kazandı.

Selami AYDIN

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Pamukkale Üniversitesi'nde genel sekreter olarak görev yapan Tamer Ceylan, YÖK tarafından görevden alınan önceki dönem rektörü Hüseyin Bağ tarafından görevinden alınarak Arkeoloji Enstitüsü'ne enstitü sekreteri olarak atandı.

Denizli İdare Mahkemesi'ne başvuran Ceylan işlemin iptali davası açtı. Mahkeme Ceylan'ın görevine iadesi kararını verdi. Fakat kararın ardından mevcut rektör Ahmet Kutluhan, Ceylan'ı görevine iade etmek yerine genel sekreterlik bünyesinde koordinatör olarak atadı.

‘YARGI KARARINA UYULMADI'

Bir kez daha yargıya başvuran Ceylan, idare işleminin durdurulması istemiyle iptal davası açtı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Karar gerekçesinde yargı kararını etkisiz kılmaya yönelik girişimlere dikkat çekilerek; koordinatör görevlendirmesi, ‘hizmet gereklerinden ziyade yargı kararının etkisiz bırakılması ve davacının kadro görevinden uzaklaştırılması' olarak nitelendirildi. Danıştay tarafından da onanan karara rağmen Ceylan ikinci kez aynı birimde ‘koordinatör' olarak görevlendirildi.

‘BU KEZ TAZMİNATA HÜKMETTİ'

Yargı kararlarına uyulmaması üzerine Ceylan bir kez daha Denizli İdare Mahkemesi'nin kapısını çaldı. İlk koordinatör atamasına ilişkin davada karar çıktı. Gerekçesinde 5. İdari Dava Dairesi kararına atıfta bulunularak; “Dava konusu edilen görevlendirmenin idarenin yargı kararını etkisiz kılmaya yönelik tesis ettiği bir işlem olduğu ve davacının görevinden uzaklaştırılması amacıyla tesis edilmiş olduğu dikkate alındığında kişilik haklarının ve manevi bütünlüğünün zarara uğradığı ve idarenin ağır hizmet kusuru bulunduğu kanaatine ulaşılmıştır” denildi. Mahkeme Ceylan'ın 50 bin liralık tazminat talebine rağmen 25 bin lira ödenmesine hükmetti.

‘İKİNCİ DAVA SÜRÜYOR'



PAÜ'nün görevden alınan genel sekreteri Ceylan ikinci koordinatör atamasını da mahkemeye taşıyarak 100 bin lira tazminat talebinde bulundu. Tamer Ceylan'ın avukatı Bayram can Çapar; “Suçu işleyen rektör, parayı ödeyen üniversite. Yani kamu, yani bu millet… Yargı kararlarını etkisiz bırakan, hukuk devletine sadakatle bağlı olmaktan kaçınan, bu yönde işlemler tesis eden yüksek idareciler; işledikleri bu suçlar nedeniyle sorumsuz ve dokunulmaz oldukları sanrısı içerisinde hareket etmeye haklarının olduğu hayaline kapılmışlardır.

Mahkeme kararlarını dahi uygulamama, bu kararları etkisiz bırakma cüretine erişmiş hale gelmişlerdir. Bu idari bir dava gibi gözükse de genel bağlamda yürütme organlarının yargı kararlarını tanımama yönünde resmi ve idari işlemler tesis ettiğini gösteren can alıcı örnektir. İdarelerin genel tablosu bu vaziyette olup, hukuk devleti ilkesinden oldukça uzaklaşılmıştır” diyerek tepki gösterdi.