Rektörden büyük icraat! Soyunma odasını giyinme odası yaptı

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, spor kompleksindeki ‘soyunma odası’ tabelalarını ‘giyinme odası’ olarak değiştirdi. Bu değişikliği icraat olarak duyuran Özaydın, katıldığı söyleşide sunum yaptı, tabelaları dev ekrana yansıttı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yaklaşık 10 yıldan buyana öğrenci, personel ve sivillere hizmet veren GAÜNSPORİUM'da kıyafet değiştirmek isteyenlerin kullandığı odaların kapılarındaki “Soyunma Odası” yazılarını kaldırtarak yerine “Bayan Giyinme Odası” ve “Bay Giyinme Odası” tabelalarını astırdı.

Sadece GAUNSPORİUM'a spor yapmak için gidenlerin fark ettiği bu ayrıntı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşmacı olduğu ve Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Sporlarımız ve Kültürümüz konulu söyleşide Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından “Hizmet” olarak katılımcılara duyuruldu.

SALONDA ŞAŞKINLIK YARATTI

Özaydın, kent protokolünün yanı sıra, çok sayıda öğrencinin doldurduğu salonda bir sunum yaptı. Sunum sırasında ekrana, “Soyunma Odası Yazısının Giyinme Odası olarak Değiştirilmesi” yazısı yansıtıldı.

Özaydın’ın bu hizmetini, “Spor kompleksimizdeki ‘Soyunma Odası yazılarını, giyinme odası olarak değiştirdik” şeklinde anlatması salonda şaşkınlık yarattı.

ÖĞRENCİLERDEN ELEŞTİRİ YAĞMURU

Etkinliğin ardından Gaziantep Üniversitesi öğrencileri sosyal medya hesaplarından Rektör Özaydın'ın basit bir tabela değişikliğini “Önemli bir hizmet” olarak Bilal Erdoğan ve kent protokolüne sunmasına tepkilerini dile getirdi.

Bir öğrenci, “Örnek yer GAÜNSPORİUM. Yüzyılın çalışmasını kaptırmadık arkadaşlar” paylaşımıyla açıklamayı eleştirirken, .bir başka öğrenci ise, “Tebrikler büyük rektör. Sakın böyle faydalı işleri bırakıp MD amfilerini açmayın” diye tepkisini dile getirdi. Bir öğrenci de, “Gaziantep Üniversitesi Rektörü soyunma odalarının ismini değiştirerek, giyinme odası yaptığını söyledi. GAÜN öğrencileri olarak tam da buna ihtiyacımız vardı. Teşekkürler gerçekten” şeklinde bir paylaşım yaptı. “Bir öğrenci ise, “Açıkçası ben bu icraatı beğendim. En kısa sürede “Amfi” için de bir isim değişikliği bekliyorum” diye ironi yaptı. Bir başka öğrenci isim değişikliğini “100 yılın icadı. Ne müthiş bir olay. Hemen eğlence düzenlememiz lazım bu icat için” dedi.

GAÜN BİLİM DÜNYASINA DAMGA VURDU!

Gaziantep merkezli bir paylaşım sayfasında Rektör Özaydın'ın tepki çeken açıklaması, “Santa Cruz California Üniversitesi'nde insanların ilk gen haritası tamamlandı. Doğu Finlandiya Üniversitesi'nden bilim insanları, domatesin felcin önlenmesinde faydalı olduğunu ortaya koydu. Gaziantep Üniversitesi'nde soyunma odaları, giyinme odası oldu” şeklinde eleştirel paylaşımda bulunuldu.

“Gaziantep Üniversitesi yine bilimsel dünyaya damgasını vurmuş” şeklinde bir paylaşım yapan Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan ise, “Gaziantep Üniversitesi'nin bir süredir adının ihale usulsüzlük ve adrese teslim kadro ilanları, öğrencilerin isyanlarıyla gündeme gelmesi bu kent için büyük bir haksızlıktır. Rektör Bey'in durumunu artık kentin üst düzey yöneticileri de biliyor. Gaziantep ve Gaziantep Üniversitesi böyle bir haksızlığı hak etmiyor” dedi.

FATMA ŞAHİN, “DELİ, TAM BİR DELİ” DEMİŞTİ

Yazdığı iki kitabında sayfalarca intihal yaptığı iddiasıyla YÖK Etik Kurulu tarafından başlatılan inceleme devam eden Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine, “Ticaret yapın, cebinizde paranız olmazsa namaz kılamazsınız” şeklindeki telkinde bulunduğu için eleştirilere hedef olmuştu.

Bir süre önce Gaziantep'te toplu açılışlar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyükşehir Belediye Başkranı Fatma Şahin, “Deli, tam bir deli” benzetmesi yaptığı Rektör Özaydın'ın yönettiği Gaziantep Üniversitesi'nin adı çok sayıda ‘Adrese teslim' kadro ilanı ve bazı ihaleleri yargı tarafından iptaliyle de gündeme gelmişti.

Rektör Prof. Dr Arif Özaydın, göreve başladığında üniversiteye spor köyü kuracağı ve Spor Olimpiyatları düzenleyeceği sözü verdikten hemen sonra SPORİUM kullanım ücretlerini artırdığı için öğrencilerin tepkisini almıştı. Gaziantep Üniversitesi öğrencileri yurtlarının ışıklarını açıp kapatarak “Açız” sloganları atıp, yemeklerin kalitesiz olmasını da protesto etmişlerdi.

İlginizi Çekebilir Rektör'den tepki çeken açıklama: Paranız yoksa namaz bile kılamayız

İlginizi Çekebilir Yine o rektör, yine torpil iddiası: Arkadaş dekanın kızına kadro