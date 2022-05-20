Rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

İstanbul Kadıköy’de zabıtaların rüşvet aldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 36’sı serbest kalırken 162’si adliyeye gönderildi.

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Kadıköy’de görevli zabıtaların rüşvet aldığı iddiası üzerine geçtiğimiz salı günü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince, 6’sı mühendis 48’i zabıta 54 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 224 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı gerçekleşen baskında 198 şüpheli yakalandı.

36 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Yakalanan şüphelerin büyük kısmının Kadıköy Belediyesi’nde görev yaptığı belirtilirken, Sancaktepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli birer kişinin de gözaltılar arasında olduğu belirlendi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerden 36’sı serbest bırakıldı. 162 şüphelinin de işlemleri tamamlandı. Emniyette otobüslere bindirilen şüpheliler Anadolu Adliyesi’ne gönderildi.

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