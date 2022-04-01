Sahte profesör: İşim, profesörlük gerektirmez

Bursa'da sahte diploma ile açtığı konuşma bozukluğu merkezine gelen 33 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında 55 yıl hapis cezası istenen Emre Nuri Korkut'un (42), son duruşmada "Kimseye profesör olduğumu söylemedim, ayrıca bu iş için de profesörlük gerektirmez. Herkesin de parasını ödedim, pişmanım" dedi.

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Azerbaycan Üniversitesi’nden mezun olduğunu, Pensilvanya Üniversitesi’nden de kekemelik ve dil patolojisi üzerine sertifika aldığını belirten Emre Nuri Korkut, 2018 yılında Bursa’da konuşma bozuklukları merkezi açtı ve gelen kişileri tedavi etmeye başladı.

Bir süre sonra merkeze gelen kişilerden birinin şüphelenip, ihbarda bulunması ile gözaltına alınan Korkut’un lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Korkut’un iş yerinde yapılan aramalarda sahte diplomalar ile profesörlük ve doçentlik unvan belgeleri ele geçirildi.

Korkut, 22 Şubat 2018’de çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karara Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nın itiraz etti, Korkut bu kez tutuklandı.

‘HERHANGİ BİR SENET VEYA SÖZLEŞME YOKTUR’

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından dava açılan ve 33 kişinin şikayetçi olduğu Emre Nuri Korkut, duruşmada savunma yaptı. Korkut, şunları anlattı:

“Bana gelen kişilerin öncelikle sordukları ‘Düzelecek miyim’ sorusuydu. Gelen kişileri en az 1 hafta süreyle ücretsiz deneme sürecine alıyorum.

Bu süreçte her şeyi şeffaf şekilde ödedikleri rakama kadar öğrenerek çalışıyorlar. Herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme yapmama şansları her zaman vardır.”

55 YIL CEZA ALDI

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, Korkut’u her bir mağdur için 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, toplam 55 yıla mahkum etti.

CEZA, İSTİNAFA GİTTİ

Sanık avukatı Konuralp Yeşil, ‘resmi belgede sahtecilik ve basit dolandırıcılık’ suçlarının uzlaştırma kapsamında kaldığını belirterek kararı Bursa İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. 8. Ceza Dairesi de suçun uzlaştırma kapsamında kaldığını bildirerek, Korkut’u tahliye ederek yurt dışı yasağı koydu.

Korkut, Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmaya başladı. Son duruşmada tutuksuz sanık Korkut ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Korkut, “Kimseye profesör olduğumu söylemedim, ayrıca bu iş için de profesörlük gerekmez. Herkesin de parasını ödedim, pişmanım” dedi.

Korkut’un avukatı Konuralp Yeşil de müvekkilinin suçunun basit dolandırıcılığa girdiğini ve uzlaşmaya tabi olduğunu söyledi.

Müşteki Erdal Beşer ise parasının bankaya yatırıldığını ancak almadığını söyleyerek, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. (DHA)

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