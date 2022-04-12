Samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz’in adı ölümsüzleşti

İBB Meclisi'nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda Ataşehir’de yolda yürürken samuray kılıcı ile canice öldürülen mimar Başak Cengiz’in adı, olayın meydana geldiği sokağa verildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin nisan ayı oturumlarının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Oturumda oybirliği ile Ataşehir Barbaros Mahallesi'ndeki Karanfil Sokağı'nın adı değiştirildi. Sokağa 9 Kasım 2021'de yolda yürürken samuray kılıcı ile canice katledilen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in adı verildi.

Oturumda söz alan CHP'li Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman komisyon üyelerine teşekkür etti, bekleyen benzer dosyalar ilgili de aynı hassasiyetin gösterilmesini istedi. CHP'li Meclis Üyesi Tuğba Dönmez “Tüylerimizi ürperten bu olay karşısında dileğimiz sanığın en ağır cezayı almasıdır” dedi.

AKP'li Meclis Üyesi Mustafa Naim Yağcı da “Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Bir daha kadın cinayetlerinin, cana karşı yapılan bir saldırının olmaması duası ve temennisi ile adı sonsuza kadar yaşayacak” diye konuştu. Üsküdar Kısıklı'daki İstanbul Kent Üniversitesi Hatıra Ormanı'na da 2020 yılında hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın adı verildi.

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