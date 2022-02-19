Sarıgül: Bu iktidarın devam etmesi, yoksulluğun devam etmesi demektir

İktidarın tarım politikalarını eleştiren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Zengin topraklar üzerinde yaşıyoruz ama varlık içinde yokluk çekiyoruz. 84 milyon insan cefa çekiyor. 84 kişi sefa sürüyor. Bu devran böyle süremez. Böyle gelmiş ama böyle gidemez. Buradan bütün yurttaşlarıma sesleniyorum; Bu iktidarın devam etmesi, yoksulluğun, pahalılığın sefaletin devam etmesi demektir. Türkiye bu iktidardan kurtulmalıdır." ifadeleriyle vatandaşa seslendi.

Can ÇAPAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Hatay İl Binası açılış töreninde teşkilat ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sarıgül, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TIR FİLOSU YÜZDE 40 AZALMIŞ”

Hatay’da yoksulluk ve işsizlik olduğuna dikkat çeken Sarıgül, “Geçen yıl iki binden fazla esnaf kepenk kapatmış. Hataylı borç içinde yaşıyor. Takipteki kredi sayısı, icra dosyası hızla artmış. Tarlalar satılıyor. TIR filosu yüzde 40 azalmış. Hataylı çalışıyor, çabalıyor ama yetmiyor.” dedi.

“DEVLET’İN HATAY’A EL UZATMASI LAZIM”

Kentte yaklaşık 900 bin Suriyelinin yaşadığına vurgu yapan Sarıgül, “Devleti yönetenler kapıyı açmış, ‘gelin kardeşim, Hataylı size bakar’ demiş. Bakar bakmasına da bin kişi değil, beş bin kişi değil 900 bin kişiye nasıl baksın? 6 ay değil 1 yıl değil, 10 yıl nasıl baksın? Hataylı artık bunaldı. Devlet, ‘ne haliniz varsa görün’ diyemez. Devletin muhakkak Hatay'a el uzatması lazım, yardım etmesi lazım.” şeklinde konuştu.

“EN AZ YATIRIM ALAN İLİMİZ HATAY”

Sorunların çözümü için ilk olarak Yayladağı Sınır Kapısı’nın açılması gerektiğini söyleyen Sarıgül, “Hataylı ticaret yapsın, çarşı pazar biraz canlansın. Hatay nüfusuna 900 bin Suriyeli ilave olmuş. Ama devlet yatırımları buna göre artmamış. Okullar, öğretmenler, hastaneler yetmiyor. En çok vergi veren 7 ilimizden biri Hatay, en az yatırım alan ilimiz de Hatay. Hataylı bunu hak etmiyor. AK Parti iktidarı Hatay'a üvey evlat muamelesi yapıyor.” açıklamasında bulundu.

“EVLERE, İŞYERLERİNE FATURA ATEŞİ DÜŞTÜ”

Vatandaşların belini büken elektrik ve doğalgaz faturalarına da değinen Sarıgül, “Evlere, işyerlerine fatura ateşi düştü. Türkiye faturaları konuşuyor. Yaşamımızı sürdürmek için fatura ödemiyor, fatura ödemek için yaşıyoruz. Biz, kötü yönetimin faturasını ödüyoruz. Biz, bunu hak etmiyoruz. Türkiye kendine yeter. Türkiye zengin bir ülke. Yapmamız gereken, üretmek, üretmek, üretmektir. Yapmamız gereken, Türkiye'yi kendine yeter hale getirmektir.” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ SERVET BU BEYLER, YAZIKTIR GÜNAHTIR”

TL’nin değer kaybına dikkat çeken ve “Paramız pul, varlıklarımız kelepir mal oldu. Yetişen alıyor.” diyen Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

“İki gün önce, bir İspanyol şirket 140 milyon avro verdi, 20 yıllığına Dalaman Havalimanı'na ortak oldu. Yıllık 7 milyon avro. Milli servet bu beyler, yazıktır günahtır. İşte biz bu nedenle ekonomik milliyetçilik yapıyoruz.”

“TÜRKİYE BU İKTİDARDAN KURTULMALI”

Sarıgül, iktidarın tarım politikalarını da eleştirerek, “Ülkeyi yönetenler, 20 yılda 120 milyar dolarlık tarım ithalatı yaptılar. Yabancı çiftçiyi zengin ettiler. Türk çiftçisini para kazanamaz hale getirdiler. Zengin topraklar üzerinde yaşıyoruz ama varlık içinde yokluk çekiyoruz.

84 milyon insan cefa çekiyor. 84 kişi sefa sürüyor. Bu devran böyle süremez. Böyle gelmiş ama böyle gidemez. Buradan bütün yurttaşlarıma sesleniyorum; Bu iktidarın devam etmesi, yoksulluğun, pahalılığın sefaletin devam etmesi demektir. Türkiye bu iktidardan kurtulmalıdır.” ifadeleriyle vatandaşa seslendi. DHA

İlginizi Çekebilir Mustafa Sarıgül iktidara yüklendi