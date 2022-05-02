Sarıgül’den bayram mesajı: Enseyi karartmaya gerek yok

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bayram mesajı yayınladı. Sarıgül, "Umutsuz olmaya, enseyi karatmaya gerek yok. Bu sorunları aşarız. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Demokrasi ve hukuk içinde yaşamak, eşitlik ve adalet içinde yaşamak, devletten hizmet almak, varlık içinde yaşamak, iyi yaşamak bizim hakkımızdır. Yeter ki haklarımıza ve ülkemize sahip çıkalım." dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ramazan Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

“HEPİMİZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYUZ”

Bayramların millet olarak birlik ve beraberliği, sevgiyi, kardeşliği, paylaşmayı, derinden hissedilen özel günler olduğunu söyleyen Sarıgül,

“Yüce dinimiz bayramların, dargınlıkların, kırgınlıkların aşıldığı, sevgi, hoşgörü, dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı günler olmasını emreder. Bugün kardeşliğe, sevgiye, hoşgörüye, şefkat ve merhamete her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Ben de bu vesileyle, tüm toplumumuza bu anlayışın yayılmasını temenni ediyor ve bütün yurttaşlarımı sevgiyle, muhabbetle kucaklaşmaya çağırıyorum. Farklı partilere oy verebiliriz. Farklı kökenlerden gelebiliriz ama hepimiz bu ülkenin insanıyız. Türkiye hepimizin ülkesi, hepimiz bu toprakların çocuğuyuz.” ifadelerini kullandı.

“ENSEYİ KARARTMAYA GEREK YOK”

Sarıgül, bayrama önemli sıkıntılar içinde girildiğini ifade ederek, “Ülkemiz bu bayrama, ne yazık ki önemli sıkıntılar içerisinde, umutsuz ve endişeyle girmiştir. Ama imkânlarımız da var. Dünya çapında iş yapan firmalarımız, girişimcilerimiz, bilim insanlarımız var. Dinamik ve çalışkan bir nüfusumuz var.

Cam eksen cam bitecek kadar verimli, bereketli, geniş topraklarımız var. Büyük bir turizm potansiyelimiz var. 150 yıla yakın parlamento ve seçim geleneğimiz var. Umutsuz olmaya, enseyi karatmaya gerek yok. Bu sorunları aşarız. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Demokrasi ve hukuk içinde yaşamak, eşitlik ve adalet içinde yaşamak, devletten hizmet almak, varlık içinde yaşamak, iyi yaşamak bizim hakkımızdır. Yeter ki haklarımıza ve ülkemize sahip çıkalım.” diye konuştu.

“TÜRKİYE KENDİNE YETER”

“Türkiye zengin bir ülke, Türkiye kendine yeter.” diyen Sarıgül “Yapmamız gereken; üretmek, üretmek, üretmektir. Yapmamız gereken; Türkiye'yi kendine yeter hale getirmektir. Yapmamız gereken; Türkiye'yi yeniden hevesi ve hedefi olan bir ülke haline getirmektir. Yapmamız gereken; tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığına dayalı, parlamenter demokratik sisteme geçmektir. Yapmamız gereken; siyasete, diyalog, danışma, uzlaşma ve anlaşma iklimini hâkim kılmaktır. Yapmamız gereken; üreten, doyuran ve istihdam yaratan bir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmektir.” dedi.

“HEDEFİ VE HEVESİ OLAN BİR ÜLKE OLMALIYIZ”

Hedefleri sıralayan Sarıgül, bayram mesajına şöyle son verdi: ” Hiç kimsenin kendini öteki hissetmediği, hiç kimsenin kendini öteki hissetmediği, herkesin her yerde fırsatta, nimette ve hizmette eşit olduğu, herkesin her yerde insanca yaşadığı, refahın tabana yayıldığı, çağ ile kucaklaşan, geleceği inşa eden, dünya ile rekabet edebilen, sözü dinlenen, dostluğu aranan, laik, demokrat, barış ve birlik içinde bölünmez, içeride varlıklı ve huzurlu, dışarıda onurlu bir Türkiye'dir. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün yurttaşlarımın Ramazan Bayramını kutluyor; bayramın ülkemize ve dünyaya huzur, barış, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.”

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