Seçime girme yeterliliğine sahip partiler Resmi Gazete’de yayımlandı
Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında, seçime katılacak partilerin isimleri belli oldu. Buna göre, 24 parti seçimlere katılma yeterliliğine sahip.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçime girme yeterliliğine sahip siyasi partilerle ilgili kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
YSK’nin 12 Ocak’ta oy birliğiyle aldığı karara göre 24 parti seçime girme yeterliliğine sahip. Partilerin isimleri şu şekilde:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi
2- Anavatan Partisi
3- Bağımsız Türkiye Partisi
4- Büyük Birlik Partisi
5- Cumhuriyet Halk Partisi
6- Demokrasi ve Atılım Partisi
7- Demokrat Parti
8- Demokratik Sol Parti
9- Emek Partisi
10- Gelecek Partisi
11- Genç Parti
12- Halkların Demokratik Partisi
13- Hür Dava Partisi
14- İyi Parti
15- Millet Partisi
16- Milliyetçi Hareket Partisi
17- Muhafazakar Yükseliş Partisi
18- Saadet Partisi
19- Sol Parti
20- Türkiye İşçi Partisi
21- Türkiye Komünist Hareketi
22- Türkiye Komünist Partisi
23- Vatan Partisi
24- Yeniden Refah Partisi