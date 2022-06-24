Şehit oğlunu asker selamıyla uğurlayan anne: Hakkımı sana helal ettim

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sürüdürülen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Eskişehir'de toprağa verildi. Melihat Arduç, şehit oğlunu asker selamıyla uğurlayarak, "Oğlum beni bıraktın ama hakkımı sana helal ettim. Dik durmak istiyorum" dedi.

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Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç için Eskişehir’de cenaze töreni düzenlendi.

Reşadiye Camii’ndeki törende şehit oğlunun fotoğrafını öpen ve asker selamı veren Melihat Arduç, tabuta sarılarak, “Oğlum beni bıraktın ama hakkımı sana helal ettim. Dik durmak istiyorum” diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Arduç’ın 8 ay önce evlendiği eşi Pembegül Arduç ise ağlamayacağını ve dik duracağını belirterek, uzun süre tabuta sarıldı.

“O DAĞLAR YIKILSIN İNŞALLAH”

Cuma vakti kılınan namazın ardından şehit Arduç’un cenazesi, askerlerin omuzunda top arabasına kadar taşındı.

Burada şehit annesi Arduç, “O dağlar yıkılsın inşallah. Benim çocuğumu mahvettiler. Bir tanem benim, güzel yavrum, benim yavrum daha küçüktü. Bir tanem keşke ben ölseydim” diyerek feryat etti.

“Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganlarıyla taşınan şehit Arduç’un cenazesi, Hava Şehitliğinde toprağa verildi. (DHA)