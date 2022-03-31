Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi’nde anıldı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi’nde teröristlerce şehit edilmesinin yedinci yılında anıldı. Anmaya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi'nde şehit edilmesinin yedinci yılında Çağlayan'da düzenlenen törenle anıldı. Anmaya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, baro başkanları, savcılar ve hakimler katıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz birer konuşma yaptı. Baba Kiraz, “Bir Mehmet Selim gider, bin Mehmet Selim gelir. Burada hedef alınan devletti” dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ, EMPERYALİST GÜÇLERİN MAŞALARIDIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Şehitler ölmez onlar diridirler. Biz bilmeyiz ama rabbim onları ayrı bir şekilde nimetlendirir. İnancımız bu. Şehitler ölmez ama teröristler, terör örgütleri, onları besleyenler yok olmaya mahkumdurlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti uzun zamandır nice terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Neredeyse alfabede terör örgütlerinin isimlerini sayacak harf kalmadı.

Bilimum terör örgütleri diyorum ama şunu hepimiz görüyoruz ki, bu terör örgütlerinin tamamı birer maşadır. Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik siyasi ve başkaca hesapları olan emperyalist güçlerin maşalarıdır. Onların talimatıyla eylem yaparlar, harekete geçerler. Bugün PKK, FETÖ, DHKP-C ve diğer terör örgütlerinin ağababalarını siz de çok iyi biliyorsunuz, biz de çok iyi biliyoruz.

ADALETE SIKILMIŞ KURŞUNLARDIR

Türkiye Cumhuriyeti devleti terör bitene kadar, terör örgütleri yok edilene kadar, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle etkin kararlı ve sürekli mücadelesini sürdürecektir. Kimsenin bundan şüphesi olmasın.

Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz, yargıyı temsil ediyor. Adaleti ayakta tutan, adaleti tesis eden, milleti hak arama mücadelesinde onları hakka kavuşturan yüce bir görevi ifa ediyor. O yüzden teröristlerin Mehmet Selim Kiraz kardeşimize sıktığı kurşunlar sadece bir kahraman vatan evladını şehit eden kurşunlar değildir. Aynı zamanda adalete sıkılmış kurşunlardır. Hukuk devletine sıkılmış kurşunlardır.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Kiraz'ı anan bir paylaşım yaptı ve “İstanbul Adalet Sarayı'nda DHKP/C tarafından şehit edilen savcı #MehmetSelimKiraz'ı yaşamını yitirişinin 7'nci yılında rahmetle anıyorum” dedi.