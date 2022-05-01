Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkcı son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Mümin Çarkcı (30), memleketi Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Kuzey Irak’ta süren Pençe-Kilit Operasyonu’nda EYP patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mümin Çarkcı’nın naaşı Samsun-Çarşamba Havaalanı'nda törenle karşılandıktan sonra 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada baba Ahmet ve Anne Hanife Çarkcı ile kardeşleri gözyaşına boğuldu. Anne Hanife Çarkcı, “Böyle mi konuşmuştuk” diye ağıt yaktı.

Evin önünde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı Düzköy Camisi'ne getirildi. Şedidin erkek kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Akşam vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Şehidin geçen yıl evlendiği, eşinin hamile olduğu ve 2 ay sonra baba olmayı beklediği öğrenildi.

Cenazeye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. (İHA)