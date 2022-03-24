‘Şeker fabrikası AKP’li vekillerin rant kapısı oldu’

CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz, AKP Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın firması aracılığıyla şekerin piyasaya satıldığını, onun deposunda stoklandığını ve Malatya'da şekerleme üzerine üretim yapan işletmelerin işlerinin durduğunu iddia etti.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz, AKP Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Öznur Çalık hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Kiraz, şekerin Türkşeker fabrikası üzerinden AKP'li vekil Hakan Kahta'lının firması aracılığıyla piyasaya satıldığını ileri sürdü. AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın ise partilerine yakın isimleri Türkşekere'e aldırdığını kaydetti.

“ŞEKER, AKP’Lİ VEKİLE AİT İŞLETMENİN DEPOSUNDA STOKLANMAKTADIR”

Malatya Şeker Fabrikası'nda daha önce talepte bulunan esnafların şekere rahatlıkla ulaşabilirken şimdi ise Türkşeker üzerinden AKP Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın firması aracılığıyla piyasaya satıldığını iddia eden Kiraz, “Malatya Şeker Fabrikası'nda üretilen şekerin tümü ya Türk Şeker'in deposunda ya da Milletvekili Hakan Kahtalı'ya ait işletmenin deposunda stoklanmaktadır. Bu durum Malatya'da arıcılık yapan, şekerleme üzerine üretim yapan pastane, fırın gibi unlu mamuller üreten işletmenin işlerinin adeta durma noktasına sebebiyet vermiştir.

Ayrıca şekeri yüksek oranda kullanan esnaflar ve vatandaşlar çok yüksek fiyatlarla şekere ulaşabilmektedir. Tek elde toplanan ve dağıtımı yapılan 50 kg'lık şeker torbasını milletvekilinin firması 275 TL gibi bir rakama alırken, üreticiler esnaflar 50 kg olan şeker torbasına 800 TL'ye dahi ulaşamamaktadırlar. Ayrıca tüketiciler milletvekilinin firmasının 5,5 TL'ye şeker fabrikasından aldığı şekere 16 TL'ye bile ulaşamamaktadırlar. Aradaki bu devasa rantı kimler alıyor, bunu elbette ki kamuoyunun değerlendirmesine ve vicdanına bırakıyoruz” diye konuştu.

“AKP'Lİ VEKİL TÜRKŞEKER’DE ÇALIŞANLARI BELİRLEMEKTE”

Türkşeker'de yapılan alımların AKP milletvekili Öznur Çalık aracılığıyla yapıldığını belirten Kiraz, “Şeker tek elde toplandığı için şeker üzerinden büyük bir oyun oynanmakta. Şeker piyasaya sürülmeyerek fiyatının afaki yükselmesi sağlanmakta.

Şeker Fabrikası bile bu durum karşısında zarar etmeye devam ederken piyasada çok yüksek fiyatlara dahi şeker bulamayan arıcılık yapan üreticiler, şekeri hammadde olarak kullanan birçok işletme ayrıca kıraathane, market gibi esnaflar başta olmak üzere binlerce esnaf isyan etmekte ama arada milletvekilinin firması büyük bir rant elde etmekte.

Diğer taraftan AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkşeker'de çalışanları belirlemekte. Kendine ve partisine yakın, hatta partisinde aktif görevde olan kişileri,Türkşeker'de işe almaktadır. Bu durum Malatya Şeker Fabrikası'nın iki milletvekilinin rant alanına dönüştüğünü göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“BUGÜNDEN İTİBAREN BAYİLİĞİ BIRAKTIK”

CHP’li Kiraz'ın iddialarına cevap veren AKP Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ”Şu an Türkiye'nin genelinde bir şeker sıkıntısı var sıkıntı da şu; Türkiye Şeker Fabrikalarındaki şeker evdeki tüketiciye gitsin diye devlet şöyle bir karar almış. Devlet bir şirket kuruyor o kurduğu şirkette şeker fabrikasına varlık fonu ve Vakıf Katılımın ortak olduğu bir şirket.

Buraya devlet şekeri çuvalla veriyor lakin bu kurdukları şirkette yine devletin. Bu şirkette 81 ilde bayi oluşturuyor ve bayilik dağıtıyor. 81 ilde bayiliği olduğu benimde hissedarı olduğum hissedarı olduğum şirket Malatya'da olan bir şirket. Ben il başkanlığı görevimden milletvekilliği dönemim süresince şirkette ticari bir faaliyetim yok ortaklarım var onlar devam ediyorlar burası da bir dağıtım şirketi.

Devlete ait olan 13 şeker fabrikasından 81 ile dağıtım yapılıyor. Bizim Malatya'daki şeker fabrikası da paketlemesini başka bir firmaya vermiş 1'lik, 3'lü,5'lik ambalajlar halinde paketlettiriyor. Oradan da 17 ile dağıtım tapılıyor. Bu paketleme firması günde ancak iki araç paketleyebiliyor Malatya'ya da paketli ürün haftada bir araç düşmüyor.

Malatya'ya gelen o araçdaki malın da dağıtımı da biz direk dağıtımı için arabaya yükleniyor satışı yapılan marketin deposuna indiriyoruz. Kaldı ki bizim depomuza bir gram mal inmemiştir. Şekerin bize geliş fiyatı 5 kilogramı KDV dahil 38 lira 78 kuruş markete bizim satışımız 40 lira 72 kuruştur.

Yani bir insan Allah'tan korkar ‘200 liraya alıyorlar 400 liraya satıyorlar' sözlerini söylemek doğru değildir. Ortaklarım ve şirket idarecisi arkadaşlarım bu ürünün yeterli miktarda temini yapılmadığından dolayı bugünden itibaren bayiliğini bıraktığımızı söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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