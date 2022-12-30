SGK önünde yine kuyruk… Zamlı ödemek istemeyenler akın etti

EYT düzenlemesinin ikinci gününde İstanbul'da SGK müdürlükleri önünde yine yoğunluk yaşanıyor. Bağcılar'da metrelerce uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’de yaş şartı aranmayacağını açıklamasının ardından SGK önlerinde yoğunluk oluştu.

Kimi ‘Askerlik borçlanması’ yaparken kimi de ‘Çocuk borçlanması’ yapmak için sabahın erken saatlerinde sıraya girdi.

Bağcılar’daki Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde EYT açıklamasının ikinci gününde de yoğunluk vardı. Sokak arasından başlayan kuyruk caddeye kadar metrelerce uzadı.

“AÇIKLANMASAYDI 14 YIL DAHA BEKLEYECEKTİM”

EYT için sırada bekleyenlerden Şendoğan Oktopçu, “Yanlış kayıtlardan dolayı düzeltmem gereken bölüm var. 1997 girişliyim toplamda 7 bin 800 günüm var. Beklediğimiz bir haberdi açıkçası. Gerçekten çok mutluyuz, hala inanamıyoruz bir taraftan da. İnşallah bu emekliliği istiyoruz artık. EYT açıklanmasaydı 14 yıl daha bekleyecektim. Bugün yoğunluk var geri döneceğim yarın sabah erkenden geleceğim.” diye konuştu.

“BENİM DE BİR ÜMİDİM VAR”

Sabahın erken saatlerinde SGK binası önüne gelen Sevda Altun da, “Sabah 8’de buradaydık, EYT’liyiz. Çocuk borçlanması hakkımdan yararlanmak için geldim. Benim de bir ümidim var inşallah olur. Ev hanımıyım, belirli bir zamandan sonra çalışamadım. 85 girişliyim ben” dedi. Bağcılar’daki Sosyal Güvenlik Kurumu binası önündeki yoğunluk ve uzayan sıra havadan da görüntülendi.