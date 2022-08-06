Sınavlar incelensin teklifi 16 kez reddedildi

KPSS skandalının göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Muhalefet, son 12 yılda, TBMM’den tam 16 kez ÖSYM’nin yaptığı sınavların incelenmesini talep etti. İktidar ise şaibe ve hırsızlık iddialarını araştırmadı.

Deniz AYHAN

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KPSS'nin iptaliyle sonuçlanan sürecin sorumlusunun, iktidar olduğu ortaya çıktı. Muhalefet bugüne kadar TBMM'ye tam 16 kez “Şaibe var, ÖSYM ve yaptığı sınavlar incelensin'' diyerek Meclis Araştırma önergesi verdi. Eylül 2010'da eski bakanlar Kenan Tanrıkulu, Sabahattin Çakmakoğlu ve Tuğrul Türkeş'in de aralarında bulunduğu MHP'li 22 milletvekili de ÖSYM'deki usulsüzlüklerin araştırılmasını istedi. Önergeler ya gündeme alınmadı ya da iktidar oylarıyla reddedildi. 12 yıl önceki KPSS skandalında da DDK araştırma yaptı ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan istifa etti, konu kapandı. Şimdi yine benzer bir süreç yaşanıyor.

‘BİZİM İLGİMİZ YOK'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “ALES, TUS,YGS, LGS hâkimlik, kaymakamlık gibi milyonlarca kişinin kaderini belirleyen sınavları yapan ÖSYM kirlenmiştir. Bu iktidar Futbol Federasyonu'ndan Pancar Ekicileri Kooperatifleri'ne kadar bütün kurumları ideolojik kalıba sokmak istiyor ve KPSS'yi engel görüyor. 2009'da Polis sınavında, 2010'da KPSS sınavında sorular çalındı. TBMM, bu rezaletlere el koymalıdır'' demişti. AKP'li eski Bakan Fikri Işık ise “2010 KPSS sınavında ortaya çıkan durum rezalettir. Kim sebep olduysa bulunmalı ve gerekli cezaya çarptırılmalı. Bu işle AK Parti'nin uzaktan yakından ilgisi yok. ÖSYM çağın gerisinde kalmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK CHP İSTEDİ

Bugüne kadar CHP 11, İYİ Parti 3, MHP 1 ve HDP 1 kez Meclis Araştırma'sı istedi. Önergelerde, KPSS ve diğer sınavlardaki şaibe iddialarının açığa çıkarılması, ÖSYM'nin sorunlarının ve alınması gereken önlemlerin tespiti, sınavlardaki hataların nedenlerinin bulunması, hak kaybına uğrayanların tespiti ve mağduriyetlerinin giderilmesi gibi talepler yer alıyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ilk incelemede KPSS'de sorulan sorulardan üçünün, Yediiklim Yayınevi'ne ait soru bankasındaki sorularla birebir aynı olduğunu tespit ettiği öğrenildi. Savcılığın, sorularla ilgili bilirkişi incelemesi yaptıracağı da belirtildi.