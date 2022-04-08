‘Sivil din eğitimi’ isteyen ilahiyatçı ‘rektör’ oldu

Kaleme aldığı "Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü" başlıklı raporda "Sivil din eğitim ve öğretiminin legal yapısı oluşturulmalı ve yeni Anayasa’da yerini almalıdır" önerisinde bulunan ilahiyatçı Prof. Mehmet Bahçekapılı, Yalova Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

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Sekiz üniversiteye yapılan rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Atanan rektörler arasında bir isim dikkati çekti.

2012 yılında hazırladığı “Türkiye'de Din Eğitiminin Dönüşümü” başlıklı raporda; devletin din eğitiminde sivil iradeye daha fazla alan açmasını ve sivil din eğitimini teşvik etmesini isteyen Prof. Mehmet Bahçekapılı, Yalova Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

Kasım 2012’de İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) tarafından kamuoyuna duyurulan raporda, AKP’nin iktidara geldiği 2002’den sonra yaşanan siyasal değişimin din eğitimine olumlu yansımaları olduğu ancak bu gelişmelerin yapıyı tamamen düzeltemediğine vurgu yapılıyor.

LEGAL ALTYAPI OLUŞTURULMALI

“Sivil din eğitimi” adı altında Anayasa’da yer isteyen Prof. Bahçekapılı, raporun 243’üncü sayfasında “Anayasa, devlet tarafından verilen din eğitimini tanımlarken sivil din eğitimine yer vermektedir. Sivil din eğitim ve öğretiminin legal yapısı oluşturulmalı ve yeni Anayasa'da yerini almalıdır” önerisinde bulunuyor.

DEVLETTEN SİVİL TOPLUMA AKTARILMALI

Diyanet’in din hizmetlerinin yüzde 85’inin camilerde gerçekleşmesinin, devlet okullarındaki din derslerinden istenilen randımanın sağlanamamasının, muhafazakârlar için daha nitelikli bir din eğitimi ihtiyacı doğuracağını öne süren Bahçekapılı, “Toplumdaki ihtiyaç algısının değişimi neticesinde sivil toplum tarafından verilen din eğitimine olan ihtiyacın artarak devam edeceği ve sivil din hizmetlerinin legalleşmesi sonrasında devlet tarafından verilen din hizmetlerinin de sivil topluma aktarılabileceğini düşünüyoruz” diyor.

DAHA FAZLA MOTİVE EDİLMELİ

Sivil din eğitimi çalışanlarının, resmi din görevlilerine göre daha aktif, gönüllü ve nitelikli olarak görüldüğünü belirten, bu kişilerin daha çok takdir ve daha fazla motive edilmeleri gerektiğini de söylüyor.

MEHMET BAHÇEKAPILI KİMDİR?



Orhangazi İmam Hatip Lisesi mezunu olan Mehmet Bahçekapılı, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Temel İslam Bilimleri bölümünde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora yaptı. Yalova Üniversitesi’nde Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Bahçekapılı, geçen yıl kasım ayında İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına getirilmişti.

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