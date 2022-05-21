Siyasi parti liderleri, Çerkes Sürgünü’nü andı

Çerkes Sürgünü'nün 158'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra tüm siyasi parti liderleri anma mesajları paylaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Milletin Sesi mitinginin ardından İstanbul'daki Çerkes Anıtı’na çelenk bırakarak sürgünde hayatını kaybeden Çerkesler için saygı duruşunda bulundu.

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Çerkes sürgünün 158'inci yıl dönümünde birçok siyasi parti lideri anma mesajları paylaştı.

Kuzey Kafkas halklarının sürgüne zorlanması ile başlayan süreç içerisinde birçok insan hayatını kaybetti, sürüldükleri topraklarda ise hastalık, açlık ve yoksulluk gibi problemlerle karşı karşıya kaldı. Tarihin en büyük kitlesel nüfus hareketlerinden biri olan Çerkes Sürgünü sırasında 600 bin ile 900 bin arasında insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

YENİKAPI MEYDANI’NDA ETKİNLİK

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 158’inci yılında İstanbul Yenikapı Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.

İstanbul Valiliği, saat 11.00’dan etkinlik bitene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokakların, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacağı ifade edildi.

“GELECEK TASAVVURU YAPABİLMEK BİZİM ÇIKIŞ NOKTAMIZ”

Yenikapı’daki etkinlikte yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

* “Biz bir vatan kaybettik. Dilimizi, kültürümüzü, sosyal dokumuzu ve uluslaşma sürecimizi kaybettik. Yıllarca sürüldüğümüzü, soykırıma uğradığımızı söylemekten kaçındık adeta. 21 Mayıs’ları anma ve yas günlerimiz olarak andık. Kendi içimizde ağladık, kayıplarımıza ağıtlar yaktık.

* Artık 21 Mayıs’ları sadece bir yas günü olmaktan çıkarma vaktinin geldiğine inanıyoruz. Artık sadece geçmişimize ağlayarak var olamayacağımızın idrakindeyiz. Artık 21 Mayıs’ların üzerinden bakabilmek ve bir gelecek tasavvuru yapabilmek bizim çıkış noktamız olmalıdır.

* Bu sebeple 21 Mayıs’ı artık saf bir yas ve anma günü olarak görmüyoruz. 21 Mayıs mücadele kararlılığının, güç birliğinin, dirilişin, direnişin, hak aramanın ve ‘biz kırılmadık, buradayız ve bir gün mutlaka geri döneceğiz’ diyeceğimiz bir gün olmalıdır.”

KILIÇDAROĞLU ANITA ÇELENK BIRAKTI

Milletin Sesi mitinginin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çerkes Sürgünü’nün 158'inci yıl dönümünde Çerkes Anıtı'na çelenk bırakarak sürgünde hayatını kaybeden Çerkesler için saygı duruşunda bulundu. CHP liderine, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve il örgütü eşlik etti.

SOSYAL MEDYADAN ANMA MESAJLARI PAYLAŞILDI

Siyasi partiler, siyasetçiler de Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’ne ilişkin anma mesajları paylaştı. O paylaşımlardan bazı şöyle:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Çerkes Sürgünü’nün yıl dönümünde; Soykırıma maruz bırakılan kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Yüce Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Çerkes Sürgünü'nün 158. yılında, öz vatanlarından çıkarılarak sürgün edilen kardeşlerimizin acısını paylaşıyor; soykırımda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum.”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: “158 yıl önce anavatanlarında örgütlü bir mezalime uğrayan ve acımasızca sürgüne yollanan, tarihin gördüğü en büyük acılara maruz kalmış Çerkeslerin bu ‘kara gün’lerinde acılarını paylaşıyor, sorumlularını bir kez daha telin ediyorum.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “158 yıl önce anavatanından sürgün edilen Çerkes halkına yaşatılan acıları unutmuyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Bugün 21 Mayıs; tarihleri kahramanlık kadar acılarla dolu Çerkes halkının, Rus Çarı’nın zulmü ile uğradıkları sürgününün ve ölüm yolculuğunun yıl dönümü. Kahramanlıkları Şeyh Şamil'de vücut bulan tarihin bilinen en büyük sürgününde hayatını kaybeden Çerkesleri saygıyla anıyorum.”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Çerkes Soykırımı dünya tarihinin gördüğü en büyük acılardan biridir. Çerkes kardeşlerimin acısını yüreğimde hissediyor, Çerkes Sürgünü’nün mağdurlarını saygı ve rahmetle anıyorum. ‘İçimde gitmek korkusu da yok artık Zaten gidilmiş diyarlardan geldim.'”

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları: “Çerkeslerin ‘sürgün ve soykırım’ diye adlandırdıkları bu trajedi unutulamaz.”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: “Bu acı sadece Çerkeslerin, Abhazların, Kafkasyalıların değil, insanlığın acısı. Her 21 Mayıs'ta, Karadeniz daha kara… Katledilen, sürgün yollarında hayatını kaybeden o güzel insanların anılarına saygıyla…”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “1,5 milyon Çerkesin anavatanlarından sürüldüğü bir büyük acının yıldönümünde, sürgün sırasında yaşamını yitirenleri anıyor, vatanlarından koparılan Çerkeslerin bugün Türkiye’de yaşayan torunlarının acılarını paylaşıyorum.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Çerkes halkının yaşadığı acıyı derinden hissediyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum.”