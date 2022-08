“Sizin gemi Titanik bizimkisi Bandırma”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yine sabır istemesi ve “Hepimiz aynı gemideyiz. Su alırsak hepimiz boğulacağız” sözleri tepki çekti.

Deniz AYHAN

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yine sabır istemesi ve “Hepimiz aynı gemideyiz. Su alırsak hepimiz boğulacağız” şeklindeki sözleri tepki çekti. Hem siyasiler hem de halk, açıklamaya sert tepki verdi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “Aynı gemide değiliz, bizim gemimizin adı Bandırma Vapuru'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, “Siz bir avuç yandaşınızla ayrı bir gemidesiniz” açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da “Sizin gemi Titanik ve sandıkta batacak'' dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun ise “Gemide problem yok, kaptanın rotası yanlış, kaptan değişecek, her şey düzelecek” diye konuştu.

DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt sözlerini, “Sayın Cumhurbaşkanı altın saatleri hediye eden siz, gemide olan biz. 13 tane uçağı olan siz, gemide olan biz. Adaleti kendine yontan siz, gemide olan biz. Her gün benzin, mazot zammı var gemide olan biz. Çiftçi, üzüm üreticisi, fındık üreticisi topyekün ülke perişan, gemide olan biz. Sizinkiler 5-10 ballı maaş yerler; gemide olan biz. Üstelik bize diyorsun ki ‘sabredin aynı gemideyiz, gemi batar'. Geminin her tarafını deldiniz. Ortada gemi mi bıraktınız ki sabrı bizden istiyorsunuz” şeklinde sürdürdü. CHP'li Erdoğan Toprak da “Hepimiz aynı gemideyiz” yalanına sarılanlar, sizin gemi Titanik ve sandıkta batacak. İktidar gemisindekiler; 5'li çeteler-5 maaşlılar-kara para aklayanlar-ormanları-nehirleri-sahilleri-bütçeyi-ülkeyi yağmalayanlar, halk yok! Milletin ekmek teknesi rotasını buldu, kara göründü. Kaptan değişecek, her şey düzelecek” diye konuştu.

İYİ Partili Metin ERGUN:

Problem gemide değil kaptanın rotası yanlış

İYİ Partili Metin Ergun, “Gemide problem yok, kaptanın gittiği rota yanlış. Kaptanı değiştireceğiz, her şey düzelecek” diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise, “Sizin göreviniz gemide delik açmamak açtırmamak Sayın Erdoğan. Bostan korkuluğu musunuz? Sizin dümeninde olduğunuz gemide güven içinde olamayız” şeklinde konuştu.

CHP'li Seyit Torun:

İstikrar, adalet ve liyakatla geliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da “Sen milletin umutlarını söndür, alın terini müteahhite, mafyaya, yabancıya, sermayedarlara peşkeş çek, bir de üstüne gel güven bekle. O bahsettiği gemi batarsa filikasına ilk binecek kişileri hak ettikleri yere gönderme vakti. İstikrar, adalet ve liyakatla geliyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP'li Gülizar Biçer Karaca:

Gemiciklerden ‘hepimiz aynı gemideyiz'e…

Gülizar Biçer Karaca, “Nereden nereye?” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise “Aynı gemide değiliz! Bir avuç yandaşınızla ayrı bir gemidesiniz ve bizim içinde olduğumuz halkın gemisini batırmaya çalışıyorsunuz. Ama nafile. Gemiyi biz kurtaracağız” diyerek Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası sarf ettiği sözlerine tepkisini dile getirdi.

Onlar kamarada biz kömürlükteyiz

Erdoğan'ın “Aynı gemideyiz” sözlerine halk da tepkili. SÖZCÜ mikrofon uzattı, o sözleri vatandaşa sordu

Halk tasarruf kemerini son deliğine kadar sıkmış halde günü kurtarma telaşına düşmüşken, Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlardan bir kez daha ‘sabır' istedi, “Aynı gemideyiz” vurgusu yaptı. Yurttaşlar, “Aynı gemide olduğumuz doğru da onlar kamarada oturuyorlar. Biz de aşağıda kömür atılan yerdeyiz. Gemi batmasın diye kömür atıp duruyoruz” ifadeleriyle isyan etti.

■ Mahir Sal: “Bir çare olacağını düşünmüyorum. Ülke bu durumdan nasıl çıkacak… ‘Yetkiyi verin, görün bu kardeşiniz ekonomiyle nasıl mücadele ediyor' dedi bize bunları sundu. Kesinlikle mücadele etmedi, hali ortada. İnsanlara bakıyorsunuz mutsuz, insanlar rezil durumda, kimsenin yüzü gülmüyor”

■ Celal Çapalı: “Sabretsek de bir yere varacağımız düşünmüyorum ben açıkçası. Ekonomik krizin de bir yere varacağını düşünmüyorum. Sabretmek için iyi bir iktidar lazım. O iktidar da şu anda gözükmüyor. Ben onunla aynı gemide değilim ama başkası ile ayı gemideyse bilmiyorum…”

■ Çağla Korkmaz: “İnsanların artık sabır taşı çatlamış vaziyette. Artık alım güçleri düşmüş, hiçbir şeye para yetiştiremiyoruz. Temel gıdaları bile zor alıyoruz.

■ Adnan ACAR: Gemiyle birlikte batan biziz.

‘Sabır sabır nereye kadar'

‘Hayır. Sabır sabır nereye kadar sabır… Artık bıçak kemiğe dayandı. Nereye kadar sabır? Sabırla oluyorsa ömür boyu sabrederiz ama sabır bir çözüm değil, başka çözümler lazım. Elinden geldiğini yaptığını söylüyorlar… Benim işim değil ekonomi, ben bilmiyorum ne yapıyorlar ama yapıldığını söylenen çabaların fiyatlara yansıdığını görmüyorum.

Yandaşı ortağı hepsi zengin

“Bence olmaz. Öncelikle kendileri zengin oldular değil mi? Yandaşları, ortakları, herkes zengin. Orta kesim ve alt kesimin halini sormuyor. Adam 10 bin lira maaş alıyor ama 5.500 lira alan asgari ücretliye ‘Daha ne istiyorsun?' diyor. Bir daha nasıl destekleyebiliriz… Herkes zengin olmuş, almış başını gitmiş ama alt kesime bak insanlar zor geçiniyor, geçinemiyorlar…

Halk Hesabı ödemeye gelince aynı gemideyiz?

Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından söylediği sözlere, vatandaşlar da sosyal medyadan tepki gösterdi. “Bu gemide halk yok, biz zaten battık” şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o tepkilerden bazıları:

■ Dengin Ceyhan: “Hepimiz aynı gemideyiz” söylemi sadece zenginler için geçerli, fakirler zaten sürekli açılan delikte su alarak batan tarafta.

■ Tugay Bek: Tayyip, Mesut Özil'e 31 bin liralık saat hediye ettikten sonra, geçim sıkıntısı içinde ki halka dönüp “Hepimiz aynı gemideyiz” dedi

■ Nevzat Çelik: Erdoğan: “Hepimiz aynı gemideyiz… batarsa hepimiz boğulacağız!” Hayır değiller; ne saraylarınıza girdiler, ne de gemiciklerinize bindiler! Çapulcular, Çürükler ve Sürtükler Allah'a havale etmez, Adalet ister!

■ Sefer A.G: Baktılar, geminin batma ihtimali var! hemen “hepimiz aynı gemideyiz, su alırsa hep beraber batarız” masalına başvuruyorlar. Batan gemiden, kendilerini kurtaracak helikopter den, bize ama hiç bahsetmiyorlar.!!!

■ Burak Tırpancı: Yediniz, içtiniz, eğlendiniz… Mesele hesabı ödemeye gelince şimdi “Hepimiz Aynı Gemideyiz” mi oldu?

■ Ali Yağlı: Erdoğan yine; “Sabır ve destek istiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz” demiş. Lakin Akp yöneticisinin “Kriz yok, markette sepetimizi istediğimiz kadar dolduruyoruz” demesine bakılırsa, “aynı markette” bile değiliz.

■ K.Çelebi: “Hepimiz aynı gemideyiz,gemide delik açılırsa hepimiz boğuluruz” Daha çokçok çalışıp daha az minnak 4.000? emekli maaşla Biz boğuluyoruz zaten müreffeh açlık hayâldi gerçek oldu Bizim gemi delinip batalı çok zaman oldu Şükür yokluk açlık bizde

■ Nefise Altun: Aynı gemideyiz batarsak hepimiz batarız dedi…biz hiç sizinle aynı gemide olmadık ki….. Biz halâ BANDIRMA VAPURUNDAYIZ boğulacağız.”