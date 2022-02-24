Sokak röportajları ile tanınan Arif Kocakbık ve İlave TV ekibi saldırıya uğradı

İlave TV'den Arif Kocabıyık ve ekibi Antalya kent merkezinde 10 kişilik grubun saldırısına uğradı. Arif Kocabıyık ve ekibini darp eden saldırganlar; "Size Antalya'da haber yaptırmayacağız, burayı dar edeceğiz" diye bağırarak olay yerinden uzaklaştı.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV’nin imtiyaz sahibi gazeteci Arif Kocabıyık ve ekibi Antalya kent merkezinde 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Kocabıyık ve ekibini darp eden saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.

“HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN SALDIRDILAR”

Antalya Kapalı yolda hiçbir şey yokken saldırıya uğradıklarını söyleyen Kocabıyık; “O sırada ben ve ekibim röportaj yapıyorduk. 10 kişilik bir grup geldi ve hiçbir şey söylemeden saldırdılar. Daha sonra ‘burada sana röportaj yaptırmayacağız, ‘sana Antalya’yı dar edeceğiz” diye bağırdılar. Daha sonra da kaçarak gittiler. Kolumda, dudağımda ve sırtımda darp izleri var. Kameraman arkadaşımda da birçok darp izi mevcut” dedi.

İlginizi Çekebilir İlave TV'ye Erdoğan'a hakaret davası!