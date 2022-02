İBB’nin taksi teklifine yine ret

İBB’nin 500’ü engelli oluşumuna uygun toplam 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME’deki hükümet temsilcilerinin çoğunluk oyları ile 13’üncü kez reddedildi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) şubat ayı toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın yönettiği toplantıda İBB yönetiminin İstanbul'a 500 adedi engelli erişimine uygun olacak şekilde toplam 5 bin yeni taksi teklifi 13'inci kez oya sunuldu.

Teklif hakkında bilgi veren İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım, “Dezavantajlı kişilerin istediği anda kamu hizmeti olan taksiye ulaşması. Şehrimizde 1 milyonun üzerinde dezavantajlı vatandaşımız var Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre. Türkiye'de Çorum'da Mor Taksi örneği var” dedi.

Yazıcı “Birkaç kez yolda kalmış biri olarak taksi sorununu iliklerine kadar hissetmiş biriyim. Taksi bulamayıp arkadaşını çağırmak zorunda kaldım. İstanbulluların talebini 13'üncü kez gündeme taşıyoruz” dedi.

SAKATLAR DERNEĞİ BAŞKANI: SORUNU YAŞAYAN BİZİZ

Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz “Oda başkanı ile ayaküstü konuştum söyledikleri komik geldi. Sorunu yaşayan biziz. Ben toplu taşımada zorluk çekiyorsam, param varsa ben de sizin gibi taksiye binmek istiyorum. Kör olmak, tekerlekli sandalyede olmak bizim suçumuz değil. Devlet bize eşit hizmet vermek zorunda. Ben sokağa çıktığımda paramla engelli taksiye binmek istiyorum. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Biz devletin sırtında kambur olmak istemiyoruz. Taksiciler odası 2 engelli taksimiz var bize hiç ulaşmadınız diyor. Benim muhatabım devlet. Engellilerle ilgili çıkan bir yasa var, bu yasayı uygulayın” dedi.

“ZAM YAPILIRSA TAKSİ İHTİYACI VARMIŞ GİBİ HİSSEDİLMEZ”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu “İBB'nin yeni idaresinin olmazsa olmazı demirbaş konusu taksi oldu. Sanki İstanbul'da bütün sorunlar bitmiş gibi bu konu sürekli gündeme geliyor. Bir konunun 13-14 defa reddedildiğini ısrarla gündeme getirildiğini dünyada gördünüz mü? Siz bürokratlar olarak geziyorsunuz bunu sorarsanız seviniriz. Takside, hak etiğimiz ücretlendirme yapılırsa taksi yolcusunda azalma olur. Taksi ihtiyacı varmış gibi hissedilmez. İşlerimiz zamdan sonra yüzde 25 azaldı. Ekonomik şartlar, benzin fiyatının yüksekliği nedeniyle trafik sorunu azaldı. İstanbul'da taksi sorunu şu an yok. Biz anlata anlata bıktık ama siz ısrarla getiriyorsunuz” dedi. Engellileri hizmet etmenin görevleri olduğunu söyleyen Aksu “Biz dönüşüm sağlayabiliriz. 2 aracımızı dönüştürdük hiçbir talep yok. İBB ve ilçe belediyeler böyle bir hizmeti verebilir tabi” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, “Sakatlar federasyonunda arkadaşımızın temennilerine katılıyorum. Bizim amacımız bütün araçların erişilebilir olması. Bakanlığımız çalışmalara başladı. Sıkıntı şu, araç yok çünkü mevzuata bulunmuyor. Önce üretim safhasında başlayarak peyder pey yapmak gerekiyor. 5 bin 500 civarı minibüs var 4 bini engelli erişimine uygun hale getirildi. Ama nasıl getirildi bir sorun” dedi.

“İHTİYAÇ VAR AMA ARAÇLARIN STANDARDI YOK”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay “İstanbul'da erişilebilir araçlara ihtiyaç var ama araçların henüz bir standardı yok. 2 şeye ihtiyaç var; araçlarla ilgili standart ve üretecek firma. Bunları bulabilirsek olur. Geçen UKOME'de gündeme gelen konuyu bilgi notu olarak bakanımıza ulaştırdık. Böyle bir talep olduğunu ilettik. Bunu takip ediyor olacağız. İhtiyaç yok diye bir şey demedik. Bizim şu an yapabileceğimiz bu. Niye bu kadar beklendi diye sorulabilir ama her şeyin bir zamanı var. Şu an ihtiyaç yok demiyoruz, ihtiyaç var, bakanımıza konuyu ilettik takipçisi olacağız” dedi.

“TALEBİN BAKANLIKTAN GELMESİNİ ARZU EDERDİK”

Yazıcı “İnsanın doğru yönde yürümesinin bir erdem olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki inancımız sürdüğü için komisyonun gündemine sunmaya devam edeceğiz. Aslında bu konunun bakanlıktan gelmesini arzu ederdik. Bu komisyonda temsilcisi olmasının bin Zamana yaymak bir kamu refleksi. Zaman dolduğunda öteleme ihtiyacı hissedilir. Gün bugündür, ötelemenin ileri tarihi atmanın doğru olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu. Tartışmaların ardından teklif 13'üncü kez oyçokluğu ile reddedildi.

İlginizi Çekebilir İstanbul'a 5 bin yeni taksi teklifi bir kez daha reddedildi