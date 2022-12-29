İmamoğlu davasında sıcak gelişme! Savcı karara itiraz etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı, kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğunu belirterek, kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmesini talep etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Mahkeme tarafından verilen karara ilişkin 17 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

Dosya Cumhuriyet Savcısı tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Cumhuriyet Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi verdi.

İSTİNAF NEDENLERİ BELİRTİLDİ

Dilekçede istinaf nedeni olarak, gerekçeli kararın hüküm kısmının 2. paragrafında ‘sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından' ibaresinde 125/4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken, sehven 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapılması belirtildi.

Dilekçede, “Gerekçeli kararın hüküm kısmının 2. paragrafında sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

DÜZELTİLEREK ONANMASINI TALEP ETTİ

Cumhuriyet Savcısı, kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğunu belirterek, kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmesini talep etti.

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