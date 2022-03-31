Soylu: Ramazan geliyor, hadi oynatın da göreyim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kumar oynatanlara hodri meydan... Soylu, "Adam spor kulübü kurmuş, kumar oynatıyor. Ramazan ayı geliyor. Tekrar uyarıyorum, hadi bakalım oynatın da göreyim" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği’nde düzenlenen ‘Sivil Toplum İl Müdürleri ile Görüşme’ toplantısına katıldı. Soylu, Türkiye’nin sivil toplum örgütlülüğü çanağına kan doğramaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

– Bunun dışındakilerin emrine amadeyiz. Adam spor kulübü kurmuş, kumar oynatıyor. Şimdi Ramazan ayı geliyor. Bu dönem için bazılarının kötü bir alışkanlığı var; tombala oynamak gibi. Hadi oynatın da göreyim. Şimdi buradan tekrar uyarıyorum; hadi bakalım oynatın da göreyim. ‘Kültür derneği’ deyip başka işler ortaya koymaya çalışıyorlar.

KUMAR OYNATMANIN CEZASI NEDİR?

Kumar oynatma suçu (kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu), TCK 228. maddesinde Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. Düzenleme içeriğinde kumarın tanımı yapılmıştır.

Kumar; kazanç amacı güdülerek icra edilen, kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır. Bu açıklamaya istinaden kişiler arasında oynanan bir oyunun kumar sayılması için iki koşul aranır. Bu koşullardan ilki oyunun kazanç kastı ile icra edilmesidir. Kazanç kastı bulunmaksızın eğlence amaçlı şekilde oynanan oyunlar bu kapsamda değerlendirilmez. Oynanan oyunun kumar sayılması için ikinci koşul ise kârın ve zararın talihe bağlı olmasıdır.

KUMAR OYNAMANIN CEZASI NEDİR?

Kumar oynamanın cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nda düzenlenmiştir. Kumar oynayan kişiye 1000 TL idari para cezası verilir. Ayrıca kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu kabahat nedeni ile idari para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir karar verir.

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