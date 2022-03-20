Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımı yapıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, 2020 KPSS, KPSSP3 (B) puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli bilişim personeli alacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü/uygulamalı sınavla toplam 2 (iki) personel alınacaktır.

Başvurular ilanının Resmî Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

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