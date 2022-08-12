Suriye’de Türkiye karşıtı eylemler cuma namazı çıkışında devam etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini ve Türkiye olarak da buna destek olabileceğimizi söyledik" şeklindeki sözlerini protesto ettikleri gerekçesiyle Suriye'nin kuzeyinde, ÖSO denetimindeki bazı bölgelerinde dün gece başlayan Türkiye karşıtı eylemler, bugün de cuma namazı sonrası devam etti.

Ahmet KAYA

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Gece boyu devam eden Türkiye karşıtı protesto eylemleri, eylemcilerin kurdukları WhatsApp grubu üzerinden belirledikleri bazı cami ve noktalarda da cuma namazı sonrası devam etti. Bu eylemleri engellemeye yönelik girişimler de sonuçsuz kaldı.

Azez’deki eylemlerden birinin adresi de Yunus Emre Enstitüsü’nün önündeki alan oldu. Suriyeli muhalifler, ellerindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı ile “Katille barışa hayır” sloganları atıp alkış tutarak, Çavuşoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Eylemler sırasında kalabalıktakiler, “Bağır, bağır Türkiye duysun”, “Kanım pahalı, satılık değil”, “Ey vatan senin ateşin bile bizim için cennettir”, “Allah hep bizimledir” gibi sloganlar attı. Göstericiler, “Türkçe ve Arapça olarak yazılı, “Kardeşlik sınır tanımaz” tabelasının, Arapça yazılı bölümünün üstü çizilerek, yine Arapça olarak “Sınırlar vardır” diye yazıldı.

Eylemler sırasında ellerinde ÖSO bayraklarını sallayan protestocular, zaman zaman ateş yakarken, bazen de halay çekerek protestolarını devam ettirdi.

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında “İş Dünyasıyla Öğle Yemeği” programında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Suriye ile temas konusunda “”Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer Esad ile cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişti. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu geçmişte. Daha sonra kesintiler oldu şimdi tekrar başladı” demişti.

SURİYELİ BAKANLA GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdat ile geçtiğimiz yıl Ekim ayında ayaküstü yaptığı bir görüşmeye de atıfta bulunan Çavuşoğlu o görüşmeyi şöyle anlatmıştı:

“Belgrad’da diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanıyla kısa bir sohbetim oldu. Bu ülkenin tek çıkar yolu siyasi uzlaşı. Teröristlerin temizlenmesi lazım kim olursa olsun. Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini ve Türkiye olarak da buna destek olabileceğimizi söyledik.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü herkesten daha fazla destekliyoruz. Bölücü terör örgütlerine karşı verilecek mücadeleyi de biz destekleriz. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Ama Suriye’de birlik beraberlik olmazsa Suriye bölünme riskiyle karşı karşıya.”

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