Suudilere yargı kalkanı

‘Topkapı 29’ adıyla inşaa edilen konut projesine ait satış ofisi kaçak çıktı. İBB’nin yıkım kararı 4 kez yargıya takıldı. Çevre Bakanlığı da, imar planını değiştirip binaya izin verdi.

Özlem GÜVEMLİ

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Daha önce Nakliyeciler Sitesi olan 80 bin metrekarelik alandaki kaçak yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi. Araziyi, Suudi Arabistanlı Al Qemam Holding'in Türkiye'deki yatırım şirketi Akzirve Gayrimenkul satın aldı ve bir konut projesi başlattı. Projenin satış ofisini de, arazinin hemen yanında bulunan ve planlarda ‘yeşil alan' olarak belirlenmiş olan 3 bin metrekarelik mülkiyeti belirlenmemiş alana yaptı.

İBB, bu ofisin kaçak olduğunu belirterek yıkım kararı aldı. Bu kararla ilgili sonuncusu 2 Şubat'ta olmak üzere mahkemelerden tam 4 kez yürütmeyi durdurma kararı çıktı. İBB, bu karara itiraz etmeye hazırlanırken, devreye Çevre Bakanlığı girdi ve alanla ilgili imar planını değiştirerek, kaçak satış ofisini yasal hale getirdi. İBB ise, bakanlığa bir yazı yazarak “imar uygulamalarını denetleme yetkisinin kendisine ait olduğunu” hatırlattı ve kaçak ofisle ilgili yapılan işlem hakkında bilgi istedi. İBB'nin plan değişikliğinin iptali için dava açacağı da öğrenildi.