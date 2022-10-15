Taliban sözcüsü Diyarbakır’da… Hizbullah hükümlüsünün verdiği konferansta konuştu

Kendilerine “İttihadul Ulema” adını veren Alimler ve Medreseler Birliğinin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği “Alimler Buluşması” konferansına Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid de katıldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da düzenlenen ve iki gün devam edecek olan “7. Âlimler Buluşması” toplantısına Türkiye, Suriye, İran, Afganistan'dan çok sayıda radikal İslamcı davetli olarak katıldı. Davetliler arasında dikkat çeken isimlerden biri de Afganistan'daki İslam Emirliği ve Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid oldu.

Mücahid'in yanı sıra toplantıya Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Suriyeli Şeyh Zahid El Haznevi, Dünya Alimler Birliği Erbil Temsilcisi Ahmed Abdulvahap Pencwini, Şeyh Esad El Çokreşi Medresesini temsilen Mehmet Fırat'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Son 7 yıldan bu yana her yıl Ekim ayında farklı bir ilde düzenlenen Alimler Buluşmasının 7'incisi bu yıl Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

KILIÇARSLAN'A TEŞEKKÜR EDEREK SÖZE BAŞLADI

Programın açılış konuşmasını ise Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkanı eski Hizbullah hükümlüsü Enver Kılıçarslan yaptı. Ardından söz alan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, kürsüye çıkarak Kılıçarslan'a ve buluşmayı organize eden Alimler ve Medreseler Birliğine teşekkür ederek “Afganistan'ın kurtuluşunda Ulema'nın rolü” konulu bir konuşma yaptı.

Mücahid, “Afganistan; İngiltere, Rusya ve ABD tarafından üç kez işgal edildi, ancak Alimlerin önderliğinde işgallere son verildi. Alimler Cihad safını yönettiler. İslam düşmanları günümüzde medya başta olmak üzere türlü yollarla İslam’a ve Müslümanlara iftira atıyor, bu iftiralar Hz. Muhammed döneminden bu yana devam ediyor. Afganistan'da insanlar cehalete yönlendiriliyordu. Ama Alimler bütün meseleleri çözdüler. Gizliden günahlar işleniyor olabilir ancak açıktan yapılanı ülkemizde kalmamıştır, bu da Alimler sayesinde olmuştur” dedi.

“BATILI ÜLKELER AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ’Nİ TANIMIYOR”

Afganistan İslam Emirliği’nin batılı ülkeler tarafından halen tanınmadığını belirten Mücahid, “Bu İslami bir yönetimdir, eğer bu rejimi tanırlarsa İslam’ı da tanımış olacaklar. Ancak sıkıntıları İslam’la olduğu için kabul etmiyorlar. Emirlik olarak gereken tüm emniyet ve güvenlik olmak üzere tüm şartları sağlıyoruz. Günümüzde ahlaki itfada karşı durmamız gerekiyor. Bu da gelecek nesilleri tehdit ediyor. İnternet ve başka yollarla yapılıyor. Alimler bunun önüne geçebilmelidir. Bu da tebliğ ve medreselerle olur” diye konuştu.

42 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DAVADA SANIK OLARAK YARGILANDI

Toplantıyı organize eden Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkanı Enver Kılıçarslan, İstanbul'da Med Zehra Vakfı Başkanı İzzettin Yıldırım ile İslamcı Feminist Konca Kuriş'in de aralarında bulunduğu 42 kişinin öldürülmesiyle ilgili 11 sanıklı Hizbullah davasında yargılandı. Aralarında Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden Hacı İnan'ın da bulunduğu dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Enver Kılıçarslan da terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırıldı.

Mahkeme dosyasına yansıyan bilgilere göre, Kılaçarslan Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tanıştığı İran'lı Ali Hüseyin aracılığıyla 1987 yılında İran'a gitti. Kum kentinde bulunan Hüccetiye Medresesinde eğitim alırken Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu ile tanıştı. İran'dan Türkiye'ye dönüşünde Hüseyin Velioğlu kendisini ziyaret ederek irtibatları devam etti.

ASKERİ KANAT SORUMLUSUNUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ EVDE YAKALANDI

Dosyada, bazı yakınlarının PKK'lı teröristlerce öldürülmesi üzerine gittiği camilerde terör örgütü aleyhine konuşmalar yaptığı, vaazlar verdiği, ölüm tehditleri alması üzerine Batman'a yerleştiği kaydedildi.

Bir süre sonra da İstanbul'da örgüt elebaşlarından Hacı Bayancık'ın yanına gittiği, Bayancık'ın çocuklarına Kur'an dersi verdiği, Hüseyin Velioğlu'nun öldürülmesi üzerine Hacı Bayancık ile birlikte Kartal'da bir evde saklandığı, burada çıkan çatışmada Hizbullah askeri kanat sorumlusu Mahmut Kaya'nın öldürüldüğü operasyonda sağ yakalandığı ve üzerinden Hüseyin Gökalp adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı bildirildi.

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