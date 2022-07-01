Tarihi tenis kulübüne yıkım tehdidi

Cumhuriyet döneminin modern ve özgün mimari binalarından biri olan ve 1954 yılında yapılan Ankara Tenis Kulübü, yıkım tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor.

Yavuz ALATAN

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Cumhuriyet döneminin modern ve özgün mimari binalarından biri olan ve 1954 yılında yapılan Ankara Tenis Kulübü, yıkım tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor. Tenis Kulübü ile aynı alanda yer alan 19 Mayıs Stadyumu yıkıldı. Bu bölgeye yeni stadyum yapılması planlanırken aradan geçen 4 yılda henüz temel bile atılmadı.

“GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİNANIN BOŞALTILMASI İSTENDİ”

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “19 Mayıs Stadyumu iktidarın rejimle hesaplaşmanın kurbanı oldu. Tenis Kulübü binasının ‘Korunması gerekli kültür varlığı'' olarak tescilini istedik. Cumhuriyet değeri bu bellek mekan yıkılamaz'' dedi ve SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

* “Ankara Tenis Kulübü Binası önündeki tenis kortlarına paralel şekilde, inşa edilen kırık çatısı, rampalı ulaşımı ve zengin iç mekanları ile iki katlı planlanan ve Türk tenisinde isim yapmış sporcular yetiştirmiş bellek mekânlardan biridir.

* Tenis Kulübü binası 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılmasının ardından şimdi yıkım tehdidi altında. Geçtiğimiz günlerde binanın boşaltması istendi. Tenis sevdalıları yıkımın durdurulması için kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.”

Türkiye'nin ilk tenis kulüplerinden biri olan Ankara Tenis Kulübü'nün binası, 1954 yılında mimar Reha Ortaçlı tarafından tasarlandı ve kullanıma açıldı. Özgün mimarisi ile Ankara'nın değerli modern dönem yapılarından biri oldu. Bina, tek bir kütle olarak önünde yer alan kortlara paralel konumda yerleştirildi. ATK'dan binlerce tenis sporcusu yetişti.