Tarım arazileri yine betona gömülüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, büyük bir bölümü 1. sınıf tarım arazisi olan 40 milyon metrekare alana Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılmak istenmesine tepkiler sürüyor. Topraklarını kimseye isteyerek satmadıklarını, kamulaştırıldığını belirten köylüler, 1. sınıf tarım arazilerinin 6. sınıf olarak rapor edildiğini ileri sürdüler. Güney Marmara Dayanışması üyesi Erol Yıldız, "Kamulaştırma bedelleri metrekare 20-45 TL, sanayiciye 1 milyon liraya pazarlanmakta" dedi.

Halil ATAŞ

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, büyük bir bölümü 1. Sınıf tarım arazisi olan bölgede OSB kurulmak istenmesine köylüler tepkili.

“ARAZİLER, TÜRKİYE ORTALAMASININ İKİ KATI VERİMLİLİKTE”

Konuyla ilgili açıklama yapan Güney Marmara Dayanışma (GMD) grubu üyesi Erol Yıldız, Balıkesir-Çanakkale 1/100000 Çevre Düzeni Planı dayanak yapılarak, Bandırma-Erdek körfezinde, genişleme sahasıyla birlikte tarım arazilerini de içine alarak 40 milyon metrekareye ulaşacağı söylenen bölgede Metal İhtisas OSB kurulmak isteniyor. Bölgedeki, Türkiye ortalamasının iki katı verimlilikteki tarım arazileri, başka yer yokmuş gibi sanayi alanı olarak yok ediliyor” dedi.

“KÖYLÜYE KAMULAŞTIRMA BEDELİ METREKARE FİYATI 25 LİRA SANAYİCİYE 1 MİLYON LİRA”

Buğday, arpa, ay çiçek ekilen ve yüz yıllardır bölge köylüsü tarafından tarım yapılan bu verimli toprakların iş makineleri sokularak, ekili alanlarda dahil yok edildiğini belirten Yıldız, şunları söyledi;

“Marmara Ana Metal’in Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi başlangıç olarak belirlediği 2 bin 200 dönümlük alanda, kamulaştırma sürecini başlattı. Köylülerin kamulaştırma bedeline itiraz davaları devam ediyor. Yine köylüler tarafından yürütmeyi durdurma davası açıldı. Davada bilirkişi atandı, süreç devam ediyor.

Kamulaştırma bedelleri 20-45 TL/ metrekare olarak belirlendi. Sanayi parseline dönüştürülecek olan tarlalar, sanayiciye dönümü 1 milyon TL gibi rakamlara pazarlanmakta.”

“BAŞKA YER YOKMUŞ GİBİ SANAYİYE KURBAN EDİLMESİ ULUSAL SORUN”

Yıldız, “Gıdaya, buğdaya, ekmeğe ulaşımın bu denli zorlaştığı bir dönemde; yüzyıllardır bölgenin gıda ihtiyacını karşılayan bu toprakların, başka yer yokmuş gibi sanayiye kurban edilmesi, ulusal ölçekte sorunlara yol açacak. Bilinmelidir ki, söz konusu bölgeye kuş uçuşu 5 km. dahi olmayan, Gönen Taş Tepe diye tabir edilen Bandırma Organize Sanayi Bölgesi var. Genişleme sahası ve tarım dışı zemini nedeniyle kesinlikle daha uygun bir yer” ifadelerini kullandı.

“KİMSEYE İSTEYEREK SATILMADI KAMULAŞTIRILDI”

Topraklarını kimseye isteyerek satmadıklarını, kamulaştırıldığını ve sonrasında 1. sınıf tarım arazilerine 6. sınıf olarak rapor alındığını ileri süren Beyköy Mahallesindeki Berna adlı çiftçi de şöyle konuştu;

“Biz burası imara açılsın diye sanayiciyi çağırmadık. Arazilerimizde dönüm başına yılda 400-600 kilo buğday alıyoruz. Ben babamın bana bıraktığı tarlamda çalışıp bugünlere geldim. Benden sonra niye çocuğumda çiftçilik yapmasın. Fabrikada çalışsın. Biz tarıma devam etmek istiyoruz. Üretmek istiyoruz. Bizler mavi değil, yeşil denizlerin çocuklarıyız.”

“BU VATANDA ÇİFTÇİLİK YAPMAYA HAKKIMIZ YOK MU”

Saliha adlı kadın çiftçi ise, “Bu vatanda çiftçilik yapmaya hakkımız yok mu? Çocuklarımızı bu topraklarda yetitirmeye hakkımız yok mu. Haklarımız niye elimizden alınıyor. Bu bize ve çocuklarımıza reva mı? Sanayi kurulsun, ancak kurak topraklara kurulsun. Verimli topraklara kurulmasın. Niye bizim çiftçilğimiz elimizden alınıyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ORTALAMASI YÜKSEK

Bölgede 2020 verilerine göre, buğdayda Türkiye verim ortalaması 296 kg. Arpada 268 kg. Bandırma Beyköy ve Bezirci Köylerinde kuru şartlarda, sulanmayan arazide 2020 yılında ortalama buğday verimi 607 kg. Arpa verimi 620 kg. Son üç yılın ortalaması buğdayda 520 kg. Arpada 550 kg. 3 sene önce kuraklık nedeniyle verim buğdayda 400 kg, arpada 450 kg. düştü.

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