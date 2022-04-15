‘TARSİM’de çiftçi lehine düzenleme istiyoruz’

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Meclis'te don, dolu, su taşkını, fırtına gibi doğal afetlerde çiftçilerin yanında olması beklenen Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uygulamasında kapsamın mutlaka üreticiler lehine genişletilmesini istedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Meclis’te don, dolu, su taşkını, fırtına gibi doğal afetlerde çiftçilerin yanında olması beklenen Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uygulamasında kapsamın mutlaka üreticiler lehine genişletilmesini istedi.

Akdeniz Bölgesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don afetine dikkat çeken Barut, “Zirai don nedeniyle bölgemizde sert çekirdekli meyve ve narenciye bahçelerinde çiçeğe dönmüş ağaçlar kurudu. TARSİM ise meyveyi sigorta kapsamında değerlendirip ağacı ve çiçeği hesaba katmıyor. Çiçek olmazsa meyve olur mu? TARSİM’in daha işlevsel hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

“TARSİM İŞLEVSEL DEĞİL”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz alarak bir kez daha çiftçilerin sorunlarına dikkat çeken Ayhan Barut, “Her yıl ülkemizin değişik bölgelerinde çok sayıda don, su baskını, fırtına, heyelan, aşırı kar yağışı, aşırı sıcak ve kuraklık gibi afetler yaşanıyor. Son 3 senedir Adana’da da aşırı yağış ve sıcak, don, dolu, su taşkını ve sel nedeniyle birçok ekili ve dikil tarım alanı zarar görmüş, tarımsal üretimimiz yara almış ve çiftçilerimiz mağdur olmuştur. Ancak çiftçilerin zararının karşılanması için var olduğu söylenen Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bize göre işlevsel değildir” diye konuştu.

“TARSİM İÇİN DÜZENLEME YAPILMALI”

TARSİM uygulamasıyla ilgili sahada karşılaşılan sorunları ve kendisine iletilen talepleri aktarıp çözüm önerisini paylaşan Ayhan Barut, şunları ifade etti:

“TARSİM kapsamında hasarın karşılanma noktasında üreticilerimiz; prosedürlerin zorluğu, bürokratik işlemlerin yarattığı güçlük ve eksperlerin gösterdiği tavır nedeniyle mağdur durumda. Sigorta sisteminin çiftçinin hasarını tam olarak karşılamaktan uzak olduğu ortada. Bu uygulamada çiftçi için iyileştirme, kolaylık ve daha çok destek verilmeli.

Geçtiğimiz günlerde Adana’da don afeti yaşandı. Sert çekirdekli meyve ve narenciye bahçelerinde çiçeğe dönmüş ağaçlar kurudu. Bu çiçekler meyveye dönecekti. TARSİM ise meyveyi sigorta kapsamında değerlendirip ağacı ve çiçeği hesaba katmıyor. Bu yaman bir çelişki değil mi? Çiçek olmazsa meyve olur mu? Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmayan, sigortadan yararlanamayan üreticilerimizin sorunlarına çare bulun. TARSİM’in daha işlevsel hale getirilmesi için baştan aşağıya tümüyle düzenleme yapılmalıdır.”

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