TCDD şantiyesinde göçük altında kalan işçi öldü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TCDD şantiyesindeki göçükte yaralanan Mehmet Yılmaz kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Körfez Şirinyalı Mahallesi, Tayyar Yıldırım Caddesi’ndeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait şantiyede meydana geldi.
Şantiyede çalışan Mehmet Yılmaz, ıslak toprağın kayması sonucu yaşanan göçüğün altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaralanan Yılmaz’ı bulunduğu yerden çıkardı. 38 yaşındaki Mehmet Yılmaz kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.