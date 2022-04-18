Tekirdağ’da bahar ortasında kar sürprizi

Balkanlar üzerinden gelen kar kütlesi, nisan ayının ortasında Tekirdağ’ın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

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Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 15 derece birden düştüğü Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün geceden itibaren sağanak yağış etkisini gösterirken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Tekirdağ'daki Ganos Dağları’na Nisan ayında kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte Ganos Dağı ve etekleri beyaz örtüsünü giyerken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı. Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. (İHA)

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