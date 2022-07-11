Abone Ol

Tekirdağ’da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişinin ise durumun ağır olduğu bildirildi.

Yayınlanma: 11:08 - 11 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kaza, TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler yakınlarında meydana geldi.

İstanbul’dan Edirne’ye giden Ercan Çiçek yönetimindeki hafif ticari araca, iddiaya göre durduğu sırada Mücahid Y., idaresindeki kamyon çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile 300 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 8 kişi, yaralandı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sonrası sağlık ekipleri, yaralıları Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırdı.

Sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek, hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılar Yasemin Öztürk, Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Gülbeyaz Özel’in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada savcı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Kamyon şoförü Mücahid Y.’nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Tatile giderken feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı İlginizi Çekebilir Tatile giderken feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Balıkesir istanbul izmir kaza otomobil Tekirdağ