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Terör örgütü IŞİD’e şafak operasyonu

Adana’da terör örgütü IŞİD'e yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlanma: 07:49 - 27 Nisan 2022 Güncellenme:
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi. Söz konusu şüphelilerin evlerine şafak vakti Özel Harekat polisinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Özel Harekat polisleri, şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Ardından şüpheliyi yere yatırıp kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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