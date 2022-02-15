Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütünün gençlik yapılanması YPS’ye yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

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Talimat Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi, İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla kent merkezi, Cizre ve Silopi ilçelerinde sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) ve Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İHA

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