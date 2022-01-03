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Ters şeritte ölüme böyle davetiye çıkardı

Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmir-Bursa karayolunda ters yönde kilometrelerce araç kullandı. Onlarca otomobilin kaza atlattığı o anlar kameraya yansıdı.

Yayınlanma: 09:55 - 03 Ocak 2022 Güncellenme:
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İzmir-Bursa karayolunda Görükle kavşağından ters yöne giren araç sürücüsü sol şeritte hızlı bir şekilde yol aldı.

Ayrıca sürücünün polis kontrol noktasından da ters şekilde geçtiği görüldü. Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmazken, polis ekipleri sürücüyü arama çalışması başlattı. (İHA)

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