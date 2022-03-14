Thodex’in firari CEO’su Faruk Fatih Özer şikayetçilere para gönderiyor

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur edip kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in avukatı, yaklaşık 1 hafta içerisinde 373 mağdurun toplam zararını giderdiklerini öne sürdü. Sanık avukatları ise "Geçen hafta itibariyle sadece 8 kişinin zararı giderildi. Bunların zarar miktarı da yaklaşık 2 milyon civarında" dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Thodex isimli kripto para borsasında binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Thodex kurucularının avukatı Sevgi Erarslan, bazı mağdurların zararlarının ödenmeye başlandığını, bu kapsamda ödeme alan bazı mağdurların şikayetlerini geri çektiğini belirtti:

– MASAK raporlarını bekliyorduk. MASAK raporları geldi. Bu kapsamda zararları gidermeye başladık. Kripto piyasası risk piyasasıdır. Ve risk piyasasında da bir hack’lenme durumu söz konusu olduğunda sistemin kapatılması olağandır. Bu kapsamda müvekkilde bunu yapmak durumunda kalmıştır. Dolayısıyla ortada dolandırıcılık kastının varlığını gerektirir bir durum bulunmamaktadır.

373 MAĞDURA ÖDEME YAPILDI

– Biz zaten bu yüzden mağdurların zararlarının karşılanması gerektiği şeklinde bir uzlaşmaya vardık. MASAK raporları geldi, raporlar doğrultusunda yaklaşık 1 hafta içerisinde 373 mağdurun toplam zararını giderdik. 373 mağdurdan zararları büyük olanlar şikayetlerinden vazgeçti.

MAĞDURLAR MAİL ATSIN

– Bir mail adresi paylaşacağız. Bu mail adresinden zararları olan, mağdur olan kişilerin kimlik bilgileri ve zarar bedellerini bizlere bildirmesini istiyoruz. Bu bilgilendirmeleri de avukatları vasıtasıyla yapmalarını tercih ederiz. Çünkü savcılığımız çok titiz bir soruşturma gerçekleştirdi, fakat zamanımız yok. Tutuklamaya dair süreler de doluyor. Soruşturma da gizli olduğu için daha fazla bilgi veremiyorum.



BÜTÜN ZARARI GİDERMEK İSTİYORUZ

– Süremiz çok kısıtlı, 1-2 hafta içerisinde bütün zararları gidermek istiyoruz. Bütün mağdurlardan talebim, bu bilgilendirmeleri yaparken toplu bir şekilde yapılanlara ve meblağsı yüksek olanlara öncelik verilecek. Bir öncelik sırası yapılacak ve iddianame düzenlenene kadar bu öncelik sırasına göre, zararlar giderilmeye başlanacak. Şimdiye kadar 373 tane mağdurun zararı giderildi. Lütfen bize ‘erarslanhukukvedanısmalık@gmail.com' adresinden ulaşın. Lütfen bu adrese zararlarınızı bildirin.

“BİRKAÇ GÜNE DÖNECEĞİM” DEMİŞTİ

Faruk Fatih Özer 22 Nisan 2021’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yatırımcı ile görüşmelerde bulunmak için yurt dışına çıktığını, birkaç gün içerisinde Türkiye'ye döneceğini öne sürmüştü. 391 bin kişinin kullandığı tahmin edilen kripto borsasında 2 milyar dolardan fazla vurgun yapıldığı tahmin ediliyor. En son izine Arnavutluk'ta rastlanan Özer hakkında İnterpol tarafından çıkartılan kırmızı bültenle birlikte arama çalışmaları devam ediyor.

Müşteki avukatlarından Sinan Keskin, yurt dışında firari bulunan şirketin CEO’su Faruk Fatih Özer’in ve Thodex şirketinin avukatının kendisiyle irtibata geçtiğini ve uzlaşmaya gitmek istediklerini söyledi.

Şikayetten vazgeçmeyenler için Faruk Fatih Özer hakkında soruşturmanın devam edeceğini vurgulayan Avukat Keskin, “Ama birçok mağdur da uzlaşma anlamında olumlu bakıyor sürece. Olumlu bakmayanlar için de süreç devam edecektir. Geçen hafta itibariyle sadece 8 kişinin zararı giderildi. Bunların zarar miktarı da yaklaşık 2 milyon civarında. Bunlar banka hesaplarına yattı, biz de ofisimiz olarak teyit ettik bankaya yattığını” dedi.

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