‘Toplu taşıma öldü’ dediler cenazesini kaldırdılar

Akaryakıt giderlerinin her gün artması Manisa’da toplu taşıma işletmecilerini isyan ettirdi. Akaryakıt giderlerini karşılayamadıklarını ifade eden halk otobüsü işletmecileri kontak kapattıkları otobüslerinin önünde "Toplu taşıma bitmiş ve ölmüştür. Ruhuna Fatiha" diyerek sembolik olarak tabut kaldırdı.

İlker KILIÇASLAN

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Son bir yıl içerisinde akaryakıt fiyatlarına gelen yüksek zamlar, kentlerde toplu taşıma yapan esnafı ekonomik krizin içine sürükledi. Girdi maliyetlerini yanı sıra akaryakıta gelen zamlara isyan eden Manisa'daki halk otobüsü işletmecileri, kontak kapattıkları otobüslerinin önünde tabutlu eylem yaparak isyanlarını dile getirdi.

“BÖYLE GİDERSE BU İŞİ SÜRDÜRMEMİZ İMKANSIZ”

Halk otobüs işletmecilerinin gerçekleştirdiği eylem öncesinde konuşan Manisa S.S. 155 Nolu Şehir İçi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, her geçen gün artan ve kendilerini için büyük gider olan akaryakıt zamlarının önüne geçilmediği takdirde iş yapamaz hale geleceklerini ifade etti.

Kooperatif Başkanı Akatmacı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Salgın sürecinde toplu taşıma araçları çok sıkıntılı bir süreç geçirdi. 2 yıllık dönemde hat sahipleri sürücü parasını, tamir parasını elinde ne varsa satarak karşılamaya çalıştı. Şu anda tükenmiş durumda. Salgın dönemi bitti. Bu seferde maalesef akaryakıt zamları, akşam sabah çok yüksek oranda artış gösterdi. Geçen yıl 7,75 lira olan motorin fiyatı akşam itibariyle 28 lira oldu. Yüzde 300 zam gelmiş.

Biz ise bir yıl içinde yüzde 70 gibi otobüs ücretlerine zam yaptık. Yani şu anda yüzde 230 oranında içerdeyiz. Artık ay ay yaptığımız zararlarla önümüzü göremiyoruz. Geçen ayın toplanan hasılat 30 bin lira ve bunun sadece akaryakıta gideri 23 bin lira. Yani zararımız her geçen ay artıyor. Bu ay itibariyle okullarda kapanıyor. Önümüzdeki aylarda biz 30 bin lirayı nasıl toparlayacağız. Hükümetimizden isteğimiz bir an önce ÖTV'siz veya KDV'siz akaryakıt imkanı sağlanması. Çünkü böyle giderse bizim bu işi sürdürmemiz imkansız.”

“15 HALK OTOBÜSÜ ŞU ANDA ÇALIŞMIYOR”

Kooperatif başkanı Akatmacı açıklamasının devamında yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması için hükümete seslenerek şöyle konuştu:

“Bazı arkadaşlarımız artık tamamen kontak kapatmak durumunda kalacak. 15 tane halk otobüsü sanayide tamirat parasını ödeyemediği, lastiğini alamadığı için çalışmıyor durumda. Günden güne bu sayı artacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yüzde 25'lik zam talebinde bulunduk. Ancak talep ittiğimiz yüzde 25'lik zam bu akaryakıt zamları sebebiyle yine yeterli oranda kalmıyor. Akaryakıta öyle bir zam geliyor ki artık önümüzü göremiyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda hasılatın yüzde 30'u akaryakıta giderdi, bu yıl ilk defa hasılatın yüzde 80'i akaryakıta gidiyor. Böyle bir giderde yoldan giden bir insanı otobüse zorla bindirsen de yine karşılayamazsın. Bizim arkamızda devlet desteği olmadı mı bu işi sürdürmemiz mümkün değil. Devletten acilen destek bekliyoruz. Hükümetimizden toplu taşıma yasası diye bir yasa çıkarmasını ve belediyelere toplu taşıma gideriyle ilgili bir pay ayırmasını talep ediyoruz. Artık mazot yoksa toplu taşımada olmayacak.”

HAT SAHİPLERİ ERDOĞAN'A SESLENDİ

Eylemde söz alan halk otobüsü sahibi Umut Çakır, yaşadıkları ekonomik sıkıntı sebebiyle evine ekmek götüremez hale getirdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Sıkıntımız çok büyük. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Bizim bu sıkıntımıza bir an önce çözüm üretmesini istiyoruz. Zor durumdayız. Mazot aldı başını gidiyor. Gelirimiz giderimizin çok altında ve karşılamıyor. Bizim etimiz budumuz ney ki bu giderleri karşılayalım. Evimize ekmek götüremiyoruz. 18 kalemde bize bedava yolcu taşıtan devlet, sadece 1500 lira destek veriyor.

Bu neyi karşılıyor. Bir lastik bile şu anda 4 bin 500 lira. Sayın Cumhurbaşkanımız bize sahip çıksın. Manisa Milletvekillerine derdimizi anlatıyoruz ama topu büyükşehir belediyesine atıyor. Toplu taşıma bitmiş durumda. Bize sahip çıkan yok. Manisa milletvekilleri yatıyorlar. Seçimden seçime sadece oy istemek için duraklara geliyorlar. Herkes çıkarının peşinde. Artık kontak kapatma durumuna geldik.”

“BİR OTOBÜS GÜNDE 40 LİTRE AKARYAKIT TÜKETİYOR”

Başka bir hat sahibi Kasım Delen ise, artan akaryakıt giderleri sebebiyle işin içinden çıkamaz hale geldiklerini belirterek, “Bu işe 1984 yılından beri yapıyorum. Ancak bu yıl yaşadığımız kadar büyük bir sıkıntı hiçbir yıl yaşamadım. Bir otobüs günde 40 litre akaryakıt tüketiyor. Şu anda 40 litre yakıtın fiyatı bin 100 lira. Kaliteli lastik 4 bin lira. Sigorta parası 6 bin 842. Kasko 5 bin 700 lira. Biz bu işin içinden artık çıkamaz hale geldik. Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Bu işe biran önce el atsınlar. Akaryakıt desteği istiyoruz. Şu anda hangi kişi ‘Ben işletirim' diyorsa hemen aracımın anahtarını teslim etmeye hazırım. Gelsin çalıştırabilirse çalıştırsın” diye konuştu.

“TOPLU TAŞIMA ÖLDÜ” DEDİLER CENAZEYİ KALDIRDILAR

Açıklamaların ardından halk otobüsü hat sahipleri kontak kapattıkları otobüslerinin önüne sembolik olarak tabut koyarak “Toplu taşıma bitmiştir ve ölmüştür. Ruhuna Fatiha” diyerek cenaze kaldırdı.

Dua ederek sembolik olarak cenaze kaldıran hat sahipleri, “Halk otobüslerini ruhen ölümü gerçekleşti. Sadece fişe takılı yaşıyor. Hep birlikte cenazesini kaldırıyoruz. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

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