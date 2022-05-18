Torun: Ceyhan’da FETÖ taktiği uygulanıyor

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında devam eden yargılama süreciyle ilgili, "Birileri hala FETÖ taktiği ile itibar cellatlığı, iftira ile mahkumiyet yargılaması yapmak istemektedir. Devlet içinde FETÖ’cü arayanların önce aynaya bakması gerektiği bu davayla bir kez daha ortaya çıkmıştır." dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında devam eden yargılama sürecinin bir skandallar zincirine dönüştüğünü savundu. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“SAHTE DELİL YARATILDI”

Seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında yaklaşık iki yıl önce başlatılan hukuki süreçte hiçbir iddianın ispatlanamadığını söyleyen Torun, “Başkanımızın ceza almasını sağlamak için her yola başvurulmuş, işin ucu sahte delil yaratmaya kadar götürülmüştür. Şöyle ki; başkanımızın aylarca tutuklu kalmasına neden olan, iki kişi arasındaki telefon görüşmesi kaydının, yazıya dökülürken tahrif edildiği ve başkanımız aleyhinde delil olarak kullanıldığı açıkça tespit edilmiştir.

İki kişi arasında bir borç meselesinin konuşulduğu söz konusu görüşme kaydının başkanımız ile hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, sanki bağlantılıymış gibi gösteren sahte bir delil yaratılmıştır. Başkanımız bu uydurma delil nedeniyle aylarca hapiste kalmıştır. Bu kaydın sahte olduğu mahkeme huzurunda tapelerin dinlenmesi sonucunda belirlenmiş, jandarma kriminal incelemesiyle de gerçek görüşme içeriği ortaya çıkarılmıştır.” ifadelerini kullandı.

“FETÖ TAKTİKLERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

“Belediye başkanımıza karşı bu yapılan açık bir FETÖ taktiğidir.” diyen Torun açıklamasını şöyle tamamladı:

“Birileri hala FETÖ taktiği ile itibar cellatlığı, iftira ile mahkumiyet yargılaması yapmak istemektedir. Devlet içinde FETÖ'cü arayanların önce aynaya bakması gerektiği bu davayla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ancak biz bu FETÖ taktiklerine boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak başkanımızın yanındayız. Başkanımıza karşı bu zulmü yapanlar, bağımsız ve tarafsız yargı önünde mutlaka hesap verecektir. Davanın sonuna kadar takipçisi olacak ve asla peşini bırakmayacağız.”

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