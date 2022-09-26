Trabzon’da Atatürk’ün ziyaret ettiği bina kaderine terk edildi

Ulu Önder Atatürk’ün Trabzon’a ikinci gelişinde ziyaret ettiği o dönem Türk Ocağı Trabzon merkezi olarak kullanılan bina çürümeye terk edildi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Uzun yıllar sonra restorasyona alınan Atatürk Köşkü’nün maalesef bakımsızlıktan ne hale geldiğini gördük. Atatürk’ün iz bıraktığı her şey mirasımızdır, bu binayı restore ederek mirasımıza sahip çıkmalıyız” dedi.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Tabakhane yokuşunda bulunan Ulu Önder Atatürk'ün Trabzon'a gelişinde ziyaret ettiği bina bakımsızlıktan çürüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 27 Kasım 1930 tarihinde Trabzon'a ikinci gelişinde Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk Ocağı'nın Trabzon merkezi olarak hizmet veren tarihi binayı ziyaret etmişti.

Bina daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası binası, Halkevi binası olarak kullanılmış sonrasında Sağlık Bakanlığı'na devredilen bina, sağlık ocağı olarak hizmet vermişti. Sağlık ocağı kapatıldıktan sonra bina kaderine terk edildi.

MAALESEF ACIMASIZ HAREKET EDİLİYOR

Defalarca gündeme gelmesine ve meclis gündemine taşınmasına rağmen hiç bir adım atılmayan kent mirasıyla ilgili CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Bu mudur emanetlere saygınız, bu mudur Atatürk'e saygınız?” diye sordu.

Atatürk Köşkü'nün de uzun yıllar sonra kapsamlı restorasyona alındığına dikkat çeken Kaya, “Trabzon'un tarihi miraslarına karşı maalesef çok acımasız hareket ediliyor. Bu kadar duyarsızlık olmaz. Atatürk'ün izinin olduğu her şey mirasımızdır ve gözümüz gibi bakmalıyız. Atatürk Köşkü'nün son durumunu da gördük, çok kötü bir haldeydi. Şimdi Restorasyon işlemlerine başladılar. Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin yıl dönümleri kutlanıyor ama Trabzon'a geldiğinde ziyaret ettiği bina çürümeye terk ediliyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Burası Sağlık Bakanlığı'na devredilmişti. Sağlık Bakanlığı bu bina için ne düşünüyor? Bina an önce restorasyona alınarak Trabzon'a kazandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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