TÜGVA belgelerini paylaştığı için tutuklanan Aydoğdu tahliye oldu

TÜGVA belgelerini ele geçirip değiştirerek paylaştıkları gerekçesiyle Ramazan Aydoğdu ve Cihan Yücel’in yargılandığı davada, tutuklu bulunan Aydoğdu hakkında tahliye kararı verildi.

Fırat FISTIK

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TÜGVA belgelerini sızdırdıkları gerekçesiyle yargılanan tutuklu Ramazan Aydoğdu ve Cihan Yücel'in yargılanmasına 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAM ETMESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada bilirkişi raporunun sunulması talep edilirken savcı bir kez daha tutuklu bulunan Ramazan Aydoğdu'nun tutukluluğunun devam etmesini talep etti.

Davada tutuklu bulunan Aydoğdu, ifadesinde “Cihan Yücel ile hiçbir bağım yok. Başıma bir şey gelirse sorumlusu TÜGVA’dır” dedi.

Mahkeme heyeti ise Cihan Yücel hakkındaki yakalama kararının beklenmesine karar verirken, Aydoğdu'nun tahliye edilmesini kararlaştırdı. Bir sonraki duruşma 24 Haziran'da görülecek.

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