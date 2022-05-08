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TÜGVA’ya bombalı saldırı düzenlemek isteyen terörist tutuklandı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist Besra Y. tutuklandı.

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TÜGVA’ya bombalı saldırı düzenlemek isteyen terörist tutuklandı

21 Nisan’da Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı düzenlenmiş, eylemin faili olduğu iddia edilen Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütü üyesi Besra Y. Pendik'te yakalanmış, onunla bağlantılı olan K.Ç. isimli şahısta 26 Nisan günü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan terörist Besra Y. ve K.Ç. bu gün adliyeye sevk edildi. Terörist Besra Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, K.Ç.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. (İHA)

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