Turist, tatile çıktığı kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Muğla’nın Bodrum ilçesine tatile gelen Polonya uyruklu bir turistin, kız arkadaşına cinsel istismarda bulunduktan sonra balkondan aşağı attığı iddia edildi. Ağır yaralanan kadının beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenilirken, Polonyalı turist ise tutuklandı.

Yaşar ANTER

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Olay Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi'ne meydana geldi. 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Polonyalı M.M. bir hafta önce M.W. isimli 22 yaşındaki kız arkadaşı ile birlikte tatil için Bodrum’a geldi.

Birlikte alkol aldığı M.W.’yi darp ederek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.M. daha sonra çıkan kavganın ardından arkadaşını balkondan aşağı ittiği öne sürüldü.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Seslerin üzerine otel görevlilerinin çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Polonyalı genç turist kadının yapılan muayenesinde başından ağır yaralandığı, cinsel organında ise yaralar olduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yoğun bakım ünitesinde beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra polisler tarafından gözaltına alınan M.M. çıkarıldığı adliyede cinsel saldırı ve kasten yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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